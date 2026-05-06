Senior Projektledare - Automatiserad Produktionslinje
Vi söker just nu en senior projektledare till ett omfattande automationsprojekt i Karlskoga. Uppdraget innebär att leda etableringen av en högt automatiserad produktionslinje där flera avancerade processteg ska integreras till en effektiv helhet. Produktionsflödet omfattar bland annat uppvärmning av flytande ämnen, noggrann dosering, hantering och positionering av komponenter, avsvalning samt packning. Målsättningen är att skapa en robust och skalbar lösning för högvolymproduktion med höga krav på kvalitet och tillförlitlighet.
Ansvar och arbetsuppgifter
I rollen får du ett övergripande ansvar för att driva projektet från tidig fas till färdig driftsatt anläggning. Det innebär att du tar fram underlag för offert och upphandling, driver och koordinerar externa leverantörer och systemintegratörer samt säkerställer att design, konstruktion, installation och driftsättning genomförs enligt plan. Du bygger upp och leder ett mindre projektteam och ansvarar för att hålla samman tidplan, budget, riskhantering och kvalitet i ett projekt som präglas av hög komplexitet och ett tydligt leveransfokus.
Som senior projektledare har du ett helhetsansvar från förstudie till driftsatt anläggning. I uppdraget ingår att:
Ta fram tekniskt och kommersiellt underlag för offert och upphandling
Upphandla och koordinera externa leverantörer och systemintegratörer
Säkerställa konstruktion, byggnation, installation och driftsättning
Etablera, leda och utveckla ett projektteam om cirka 4 personer
Hantera tidplan, budget, risker och kvalitet
Vara drivande i beslutsfattande och säkerställa framdrift i ett högt tempo
Uppdraget präglas av hög komplexitet, många intressenter och tydligt leveransfokus.
Vi söker dig som
Vi tror att du är en erfaren konsult med en stark bakgrund inom industri, automation eller maskinbyggnation, och att du är van att ta ett helhetsansvar i större projektmiljöer. Du har en god förståelse för hur man driver arbete med flera externa parter, fattar tekniska och affärsmässiga beslut och skapar framdrift även när tempot är högt och kraven är tydliga. Som person är du trygg i ditt ledarskap, strukturerad och handlingskraftig, med förmåga att snabbt sätta dig in i nya sammanhang och leverera resultat.
Uppdraget är baserat i Karlskoga, där närvaro kommer att krävas under projektets centrala faser, med start enligt överenskommelse.
Har flera års erfarenhet som projektledare inom industri, automation eller maskinbyggnation
Är verksam som konsult och van vid att snabbt sätta dig in i nya organisationer och projekt
Har dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa investerings- eller automationsprojekt
Har god kompetens inom upphandling, leverantörsstyrning och kontraktsarbete
Förstår helheten i industriella processer och produktionssystem
Är en tydlig och trygg ledare som skapar struktur och resultat i pressade situationer
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Att vara konsult hos Consensus
Som konsult hos Consensus får du möjlighet att arbeta med några av de mest spännande och varierande uppdragen inom olika branscher. Du kommer att vara en nyckelspelare för våra kunder och bidra till deras framgång genom din kompetens och erfarenhet. Hos oss får du inte bara utveckla dina egna färdigheter utan också göra skillnad i både små och stora projekt och organisationer. Genom nära samarbete med vår försäljningsorganisation säkerställer vi att du alltid har relevanta och meningsfulla uppdrag.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elisabeth Mattsson, elisabeth.mattsson@consensus.nu
, 072 - 600 64 49. Vi ser fram emot din ansökan via www.consensus.nu.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
691 31 KARLSKOGA
Karlskoga
Konsultchef
Elisabeth Mattsson elisabeth.mattsson@consensus.nu +46726006449
