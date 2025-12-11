Senior projektingenjör till teknikbolag i Göteborg!
2025-12-11
Vi letar efter en senior projektingenjör som vill vara den tekniska experten under säljfasen. Hos detta bolag får du det unika ansvaret att ta komplexa kundbehov och designa skräddarsydda, genomförbara tekniska lösningar. De befinner sig just nu i en expansiv fas och vill ha med dig på denna resa!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett stort, globalt teknikbolag som specialiserar sig på att utveckla komplexa och tunga system för last- och accesslösningar. Företaget arbetar i en bransch där projekten är unika och ställer höga krav på hållfasthet och precision i krävande miljöer. Detta gör att nästan all utrustning måste skräddarsys efter kundens specifika behov. Därför är teknisk expertis och förmågan att designa speciallösningar helt avgörande för att vinna affärer och bygga förtroende.
Du blir en del av säljavdelningen i Göteborg, ett team om cirka 15 personer som präglas av en stark kombination av teknisk expertis, kommersiell förståelse och en go energi. De har en bred erfarenhetsstruktur, vilket säkerställer en gedigen kunskapsöverföring. I projektarbetet kommer du som projektingenjör bilda ett team med säljaren och ytterligare en projektingenjör. Medan säljaren driver de kommersiella aspekterna och projektledningen, är du den tekniska experten som garanterar att den föreslagna lösningen är optimal, genomförbar och korrekt kalkylmässigt. Denna roll innefattar ett ledande ansvar över en mer junior projektingenjör och kräver att du proaktivt samverkar med fler interna avdelningar för att säkra ett komplett koncept för kund.
Du erbjuds
• En roll med stort tekniskt och ekonomiskt ansvar under hela säljfasen
• Möjligheten att leda och coacha kollegor i tekniska frågor inom projekt
Dina arbetsuppgifter
• Lösningsansvar och kalkylering: Utifrån kundbehov, bestämma den bästa tekniska lösningen och leda arbetet med att ta fram kostnadskalkyl, teknisk specifikation och anbudsritningar
• Kundkommunikation och presentation: Leda all teknisk korrespondens med kunden, presentera de tekniska förslagen på kundmöten och bygga förtroende
• Risk- och överföringsansvar: Identifiera icke-standardiserad utrustning, initiera riskhantering och säkerställa att all teknisk dokumentation överförs till kontraktsorganisationen efter säkrad affär
• Intern samordning och ledning: Leda projektingenjören i projektarbetet, bekräfta den tekniska lösningen med alla interna intressenter och agera flexibelt i olika uppdrag
VI SÖKER DIG SOM
• Har slutförd eftergymnasial utbildning inom teknik, förslagsvis maskinteknik eller marinteknik
• Har minst två års arbetslivserfarenhet av teknisk försäljning eller projektledning inom en säkerhetsklassad bransch, projekt eller uppdrag
• Har en mycket god förmåga att förstå stålritningar och elektriska scheman
• Har mycket goda kunskaper i CAD, med fördel Inventor eller AutoCAD
• Är obehindrad i svenska och engelska då båda språken används i det dagliga arbetet
• Tjänsten kräver inplacering i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap är ett krav
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Optimistisk
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
