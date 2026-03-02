Senior Projektingenjör till Investerings vägprojekt
2026-03-02
Vi söker Senior Projektingenjör till Investerings vägprojekt till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en senior projektingenjör till investeringsprojekt inom väg i Region Sydöstra, med fokus på nationella och regionala projektplaner. Uppdraget omfattar ombyggnad och mittsepareringsprojekt, 2+1-vägar samt gång- och cykelvägar, bland annat:
RV 26/47 Mullsjö-Mon
E22 Nygård-Gladhammar
E4 Trafikplats Ljungarum
Lv 650 Påskallavik-Sörbo
Andra projekt kan inkludera ytterligare gång- och cykelvägar, ombyggnad av körfält samt broutbyten. Projekten är huvudsakligen belägna i Jönköpings län och Kalmar län.
Din roll Som senior projektingenjör arbetar du nära projektledaren och bidrar till framdrift och kvalitet i projekten. Du kommer att samarbeta med interna specialister, externa konsulter, entreprenörer samt i vissa fall kommuner, regioner och myndigheter. Under kontraktstiden kan projekt tillkomma eller ändras, och du anpassar ditt arbete efter dessa förändringar. Resurskonsult Senior Projektingenjör till investeringsprojekt inom Region Sydöstra. Behov: tre konsulter. Stationeringsort: Jönköping. Uppdraget inkluderar överföring av kunskap till Trafikverkets personal om de arbetsuppgifter som konsulterna utför.
Arbetsuppgifter/Ansvar Projektingenjören arbetar nära projektledaren som stödresurs för att säkerställa framdrift och kvalitet, agerar projektledarens högra hand och ansvarar för uppföljning och hantering av delprojekt.
Huvudsakliga uppgifter:
Självständigt hantera delprojekt eller specifika områden inom tid, kostnad, risk, kvalitet och innehåll.
Stödja projektledaren i uppföljning av ekonomiska prognoser, tidplaner och risker.
Ta fram beslutsunderlag och presentera i styrgrupper och möten.
Delta i upphandlingar, kontraktsdialoger och entreprenaduppföljning; kan även leda aktiviteter vid behov.
Koordinera mellan interna specialister, externa konsulter, entreprenörer samt i mindre omfattning kommuner, regioner och myndigheter.
Följa upp leveranser och kontrakt, inklusive avvikelser och tilläggsarbeten.
Ansvara för eller aktivt delta i projektets överlämnande till verksamhetsområde Underhåll.
Dokumentera och bidra till erfarenhetsåterföring inom projekten.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
a) Minst fem (5) års erfarenhet av projektarbete inom infrastruktur, varav minst tre (3) år i ansvarsbärande roll inom vägprojekt, avseende projektering och/eller byggskede, där resursen haft ett eget definierat ansvarsområde och självständigt arbetat med planering, uppföljning och leverans inom projekt.
Referensuppdrag: Minst ett (1) relevant projekt ska anges.
b) Erfarenhet från minst ett (1) vägprojekt i byggskede, med en omfattning om minst 100 mkr (byggskedets entreprenadkostnad), där resursen haft ansvar för uppföljning, samordning och styrning inom minst ett av följande teknikområden:
Vägutformning (projektering, konstruktion av väg, bro)
Anläggning (produktion av väg, bro, beläggning)
Miljö (naturmiljö, klimat) Byggskedet i entreprenaden ska vara färdigställt inom de senaste 3 åren. Ange vilket/vilka teknikområden.
Referensuppdrag: Minst ett (1) relevant projekt ska anges.
c) Erfarenhet av att självständigt leda delprojekt eller avgränsade arbetsområden, exempelvis genom att:
Leda möten med konsult eller entreprenör (leverantörer)
Följa upp leveranser och vidta eller föreslå åtgärder vid avvikelser
Ta fram besluts- eller uppföljningsunderlag till projektledare
Referensuppdrag: Minst ett (1) relevant projekt ska anges.
d) God kännedom om AMA, AB/ABT
e) Körkort för personbil, B-kort
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
