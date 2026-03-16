Senior projektingenjör inriktning upphandlingar och projektinköp
Vill du vara med och forma framtidens infrastruktur och jobba i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Då kan vi erbjuda dig ett varierat och spännande uppdrag i en produktiv och kunskapsintensiv miljö. Som senior projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige.
Dina arbetsuppgifter
Mälarbanan är en viktig del av järnvägsnätet och förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm. Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät. Programmet omfattar en ca 20 kilometer lång järnvägssträcka mellan Tomteboda och Kallhäll i nordvästra Stockholm och är en av landets mest trafikerade.
Nu söker vi dig som vill arbeta i en nyckelroll med bredd i arbetsuppgifterna. Du blir en välkommen kollega i vår enhet Projektering och Produktions kommersiell grupp, som har till uppgift att stötta och avlasta enhetens projektledare i kommersiella frågor. Enheten består av ett engagerat team med stor bredd i erfarenhet och kunskaper. Här hjälper vi varandra med de utmaningar vi stöter på och du kommer att ha ett nära samarbete med både projektledaren för kommersiell grupp samt projektledare i våra kontrakt, controller, avtalshandläggare med flera. Med din mångåriga erfarenhet ser vi att du på ett självständigt sätt kommer att bidra med både god laganda och att dela med dig av dina erfarenheter till teamet.
"Jag som blir din chef heter Malin Öberg. För mig är det viktigt att vi jobbar tillsammans och ser till hela vår leverans, och jobbar mot samma mål. Det ska vara roligt att jobba och finnas möjligheter till utveckling."
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer främst att bestå i att;
säkerställa att enhetens upphandlingar får likriktade krav och arbetssätt
delta vid framtagande av kontraktsdokument så som AF och EK
samarbeta med projektledningen i inköpsrelaterade frågor
säkerställa efterlevnad av kontrakt och avtalsvillkor relaterade till inköp
delta eller leda möten relaterade till entreprenörens projektinköp
granska inköpsstrategier
planera och leda utbildningar av enhetens kontrakt och avtal
skriva protokoll och minnesanteckningar
ge input till framtida upphandlingar
Utöver en stimulerande arbetsmiljö och möjligheten att arbeta med några av Sveriges mest framstående projekt erbjuder vi olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk samt utbildningar. Du är även med och bidrar till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan. #LI-Hybrid
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Vem är du?
För att lyckas i rollen trivs du med att arbeta proaktivt och har förmågan att möta nya utmaningar på ett flexibelt och nyfiket sätt. Du är strukturerad och självgående i ditt sätt att driva arbetet framåt och du har en god analytisk problemlösningsförmåga. Vi ser vidare att du eftersträvar ett väl fungerande samarbete och att du med hjälp av din lyhördhet och kommunikationsförmåga kan möta och engagera din omgivning och förmedla budskap på ett enkelt och tydligt sätt.
Vi söker dig som
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med relevant teknisk, samhällsbyggnads eller juridisk inriktning alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdigt
har minst tre års aktuell och relevant erfarenhet från projektinköp av tex material, inom byggbranschen
har god förståelse och erfarenhet avseende byggprocesser och tekniska utformningar
har minst flera års erfarenhet av att arbeta med entreprenadjuridik, tolkning av standardavtalen AB04 och ABT06
har god förståelse och erfarenhet avseende LOU/LUF
har god vana att förhandla
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
har körkort för personbil
Det är meriterande om du
har haft en aktiv roll i större upphandlingar
har minst flera års erfarenhet av att arbeta med entreprenadjuridik, tolkning av standardavtalet ABK09Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16:2026:037".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Malin Öberg 0101238084
9798991