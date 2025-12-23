Senior Project Manager - ICT-projekt till Enerim i Stockholm
2025-12-23
Vill du vara med och bidra till utvecklingen av framtidens energimarknad? Enerim växer på den svenska marknaden och söker nu en Senior Project Manager som vill ta ansvar för implementationen av våra digitala tjänster hos elhandelsbolag, nätbolag och andra aktörer inom energisektorn. Här får du arbeta nära kunder i komplexa enterprise-projekt och samtidigt vara med och bygga upp Enerims närvaro i Sverige. Välkommen med din ansökan till Isaksson Rekrytering!
Din roll
Som Senior Project Manager blir du nyckelpersonen som säkerställer att våra projekt levereras med hög kvalitet och i tid. Du leder projektteamet, planerar och styr projektens genomförande och arbetar nära både kunder och interna intressenter.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Planera och styra projektens tidplan, resurser och budget
Leda projektteamet mot uppsatta mål
Skapa starka relationer och kommunicera aktivt med kunder och interna parter
Hantera risker och förändringar på ett proaktivt sätt
Säkerställa tydlig dokumentation och rapportering
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet av att driva omfattande ICT-projekt med fokus av affärskritiska enterprise-lösningar
Certifiering inom projektledning (IPMA-C, PMP, Prince eller motsvarande)
Kunskap om ITIL-processer och tjänsteimplementering
Utmärkta kommunikations- och samarbetsförmågor
En lösningsorienterad och proaktiv inställning
Relevant högskoleutbildning (t.ex. datavetenskap, industriell ekonomi)
Flytande svenska och engelska
Resberedskap
Dessutom värdesätter vi kunskap inom energibranchen samt en positiv, självgående attityd.
Vi erbjuder dig:
En nyckelroll i våra svenska projekt med möjlighet att säkerställa framgångsrik och högkvalitativ leverans - samtidigt som du bidrar till att driva och säkra Enerims expansion på den svenska marknaden
Stöd från ett ledande tjänsteföretag och ett kompetent team baserat i Finland
Konkurrenskraftiga förmåner enligt lokal standard och ett årlight bonusprogram för alla medarbetare
Utvecklingsmöjligheter som projektledningsspecialist
Vi hoppas hitta vår nya kollega i Stockholm eller närområdet. I rollen rapporterar du till affärsområdesansvarig, som är medlem i Enerims ledningsgrupp och är baserad i Finland.
Enerim är en ledande systemleverantör inom energibranschen. Vi kombinerar omfattande expertis inom energibranschen med framtidssäker digital utveckling. Med hjälp av våra SaaS-lösningar digitaliserar vi våra kunders energimarknadsprocesser, förbättrar och förnyar deras verksamhet och erbjuder hållbara lösningar för framtidens energimarknader. För mer information besök vår hemsida: Enerim - Tjänster för framtidens energimarknad
Kontaktuppgifter och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Enerim OY med Isaksson Rekrytering & Bemanning AB. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult:
Josefin Chapovalova via 076-000 11 97 eller josefin@isakssonrekrytering.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl. På grund av julledigheten kan återkoppling på din ansökan komma att dröja något.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699), https://enerim.com/sv/hem/ Arbetsplats
Enerim Oy Kontakt
Josefin Chapovalova josefin@isakssonrekrytering.se Jobbnummer
9663267