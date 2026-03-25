Senior Produktionsplanerare till industrikund i Ludvika
Libera i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Ludvika Visa alla maskiningenjörsjobb i Ludvika
2026-03-25
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Ludvika
, Surahammar
, Sala
, Köping
, Arboga
eller i hela Sverige
Akut konsultuppdrag med goda villkor
Vi söker en erfaren och självgående Senior Produktionsplanerare med stark kompetens inom produktionsplanering och djup kunskap i SAP. Uppdraget gäller en större industriaktör i Ludvika och passar dig som snabbt kan ta ansvar, skapa struktur och bidra med både erfarenhet och förbättringskraft.
Detta är en roll där du får stort inflytande i en verksamhet som är inne i en expansiv fas och där professionell planeringskompetens är avgörande.
Om rollen
Som Senior Produktionsplanerare tar du ett helhetsgrepp kring planeringen av utvalda produktområden. Du arbetar nära Produktion, Inköp, Order Management och Engineering och förväntas bidra både operativt och taktiskt.
Du kliver in i ett läge där planeringsmetoder och arbetssätt utvecklas, vilket ger goda möjligheter för dig att påverka framtida processer.
Arbetsuppgifter
Lägga, styra och följa upp produktionsorder i SAP och MES-system.
Säkerställa korrekt masterdata, operationer och ledtider i SAP.
Leda och delta aktivt i planeringsmöten med Produktion och stödfunktioner.
Granska och uppdatera dokumentation såsom packlistor och artikelspecifikationer.
Bidra till förbättringsarbete inom planering, flöden och interna processer.
Fungera som senior rådgivare i frågor kring kapacitet, prioriteringar och belastningsplanering.
Din profil
Flera års erfarenhet av avancerad produktionsplanering i tillverkande industri.
Djup förståelse för supply chain-processer och produktionslogik.
Mycket god SAP-kompetens, särskilt inom planeringsrelaterade moduler (t.ex. PP).
Analytisk, strukturerad och trygg i att ta ansvar och fatta kvalificerade beslut.
Van vid att snabbt sätta dig in i komplexa miljöer och skapa ordning och stabilitet.
Samarbetsorienterad, kommunikativ och lösningsfokuserad.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Vi erbjuder
Goda villkor och möjlighet till snabb start.
Ett uppdrag med stort mandat och möjlighet att bidra från dag ett.
En dynamisk och tekniktung industrimiljö i stark tillväxt.
Ett utvecklande uppdrag med högt tempo och professionella samarbeten.
Tillsättning
Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
771 32 (visa karta
)
LUDVIKA
Libera Jobbnummer
9818073