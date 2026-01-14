Senior Produktägare Till Edge Associates
2026-01-14
Vi söker en Senior Produktägare till EDGE Associates!
Plats: Stockholm
Om rollen
Vill du vara med och leda utvecklingen av framtidens datalösningar?
Vi på EDGE Associates söker nu en Senior Produktägare till vårt team - du blir anställd hos oss och börjar direkt i ett uppdrag hos en av våra kunder där du får ta ett tydligt ägarskap för teamets leveranser och utveckling. Rollen handlar om att kombinera ett strategiskt helhetsgrepp kring målbild, roadmap och datastrategi med ett operativt produktägarskap för prioritering och backlogg.
Kunden har nyligen påbörjat ett arbete med Databricks och arbetar i huvudsak i Azure-ekosystemet. Som Produktägare blir du bryggan mellan verksamhetens behov och teamets tekniska leverans, och hjälper till att definiera riktningen framåt i deras spännande teknikförflyttning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Flerårig erfarenhet som Produktägare (PO), Product Manager eller motsvarande inom IT/data/analys
Erfarenhet av att arbeta i agila arbetssätt (Scrum/Kanban/SAFe) och driva backlogg/prioritering
Dokumenterad förmåga att översätta verksamhetsbehov till genomförbara initiativ, user stories och epics
Vana att samverka med flera intressenter och skapa förankring i beslut och vägval
Stark kommunikativ förmåga att tydliggöra mål, status, risker och väg framåt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att driva och leda arbete med datastrategi samt implementering (governance, roadmap)
Erfarenhet av Databricks (t.ex. lakehouse, pipelines, notebooks)
Erfarenhet av Azure och Microsofts data-/analysstack
Erfarenhet av Microsoft SQL Server och närliggande BI-områden som datamodellering
Verktygsvana i Azure DevOps och/eller Jira
Varför EDGE Associates?
Hos oss blir du en del av ett innovativt och teknikorienterat team där vi arbetar med spännande och utmanande projekt. Vi erbjuder:
Fast anställning
Konkurrenskraftig lön där du får merparten av intäkterna du drar in.
Attraktiva förmåner
Utmanande uppdrag och där vi har flera direkta avtal med kunder.
Stark teamkultur och professionell utveckling
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: jobb@edgeassociates.se
Detta är ett heltidsjobb.
