Senior Produktägare inom digital tjänsteutveckling
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-11Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior produktägare för ett uppdrag i en större offentlig verksamhet med fokus på digital tjänsteutveckling. I rollen ansvarar du för att driva och samordna teamets leveranser för att möta användarbehov, verksamhetsmål och långsiktiga prioriteringar. Du blir en viktig del i att forma produktens utvecklingsriktning, bidra i tekniska vägval och skapa förutsättningar för hållbara, återanvändbara lösningar i en modern agil miljö.
ArbetsuppgifterDriva och samordna teamets leveranser utifrån roadmap, målbild och verksamhetsbehov.
Förbereda kommande programinkrement och säkerställa att rätt förutsättningar finns för utvecklingsteamet.
Följa upp, kommunicera och förankra status, resultat och prioriteringar med relevanta intressenter.
Vägleda teamet mot målstyrd utveckling och applikationsdrift med kontinuerliga leveranser.
Stödja tekniska vägval och verka för återanvändbar utveckling som bidrar till en stabil och hållbar grund.
Samla in, analysera och prioritera behov från flera olika intressentgrupper.
Ta fram business case som underlag för vägval och prioriteringar.
KravMinst 7 års erfarenhet av arbete som produktägare eller motsvarande roll inom digital tjänsteutveckling.
Minst 5 års erfarenhet av digitala tjänster där användare representerar en organisation eller extern aktör.
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med utveckling eller förvaltning av inloggade digitala tjänster, exempelvis Mina sidor, kundportaler eller motsvarande självservicetjänster.
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med användarfokuserad produktutveckling, design thinking och/eller journey mapping.
Minst 7 års erfarenhet av arbete i agila utvecklingsteam enligt Scrum eller motsvarande metodik.
Minst 5 års erfarenhet av arbete i skalade agila arbetssätt som SAFe eller motsvarande.
Minst 5 års erfarenhet av att samla in, analysera och prioritera behov från flera olika intressentgrupper, exempelvis verksamhet, utvecklingsteam och externa aktörer.
Minst 3 års erfarenhet av digital tjänsteutveckling inom offentlig sektor eller annan större organisation med minst 1000 anställda.
Flytande svenska i tal och skrift.
MeriterandeDokumenterad erfarenhet av att ansvara för produktvision, roadmap och prioritering av produktbacklog i nära samarbete med utvecklingsteam.
Dokumenterad erfarenhet av att formulera epics, user stories och acceptanskriterier för utvecklingsteam.
Dokumenterad erfarenhet av att facilitera workshops eller andra former av behovsinsamling med verksamhet och användare.
Dokumenterad erfarenhet av backlog-hantering i verktyg såsom Jira eller motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet av att samarbeta med andra team och produktägare i uppdrag där det finns beroenden mellan leveranser.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7367297-1886527". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9790569