Senior Produktägare
Soros Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-27
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Vi söker nu en erfaren produktägare till ett uppdrag med fokus på införande, utveckling och förvaltning av ett ITSM-verktyg och tillhörande processer. Rollen passar dig som har gedigen erfarenhet av produktägarskap, ITIL-processer och behovsdriven utveckling i komplexa organisationer.
Om uppdraget
Du kommer att ansvara för att planera och driva utveckling, prioritering och fortsatt förvaltning av ett ITSM-verktyg som är under införande. Rollen innebär att vara länken mellan verksamhet, IT, förvaltning, utvecklingsteam och leverantörer samt säkerställa att lösningen stödjer organisationens behov, mål och regelverk.
Du arbetar nära bland annat initiativledare, förändringsledare, kravanalytiker, testledare, processledare, tekniska specialister och användare. Uppdraget omfattar även etablering av ett nytt produktområde och förberedelser inför att en intern resurs på sikt ska kunna överta produktägarrollen.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Ansvara för produktvision, målbild och roadmap för ITSM-verktyget
Prioritera och förvalta backlogg utifrån verksamhetsnytta, tekniska beroenden, risker och regelkrav
Samla in, analysera och tydliggöra behov från verksamhet, IT och förvaltningsorganisation
Formulera epics, features, user stories, acceptanskriterier och prioriterade krav
Säkerställa att utveckling och konfiguration stödjer etablerade ITIL-processer
Samarbeta med Tech Lead, utvecklare, processägare, arkitekter, säkerhetsfunktioner och leverantörer
Följa upp leveranser, nyttorealisering, användarupplevelse och kvalitet
Bidra till beslutsunderlag, förvaltningsplanering och releaseplanering
Säkerställa krav på informationssäkerhet, dataskydd, tillgänglighet och spårbarhet
Medverka i införande, etablering och överlämning till fortsatt förvaltning
Krav för uppdraget
Obligatoriska krav
Minst 8 års erfarenhet inom IT, verksamhetsutveckling, produktägarskap, systemförvaltning eller ITSM, inklusive backlogghantering och prioritering
Minst 3 års erfarenhet som produktägare, objektspecialist, förvaltningsledare eller projektledare
Minst 3 års erfarenhet av ITIL-processerna Incident, Problem, Change, Release och Configuration Management samt förståelse för Asset och Request Management
Minst 3 års erfarenhet av kravhantering, behovsanalys och strategisk planering
Minst 3 års erfarenhet inom minst två av följande områden: CMDB, Asset Management, självbetjäningsportaler, automatisering eller ärendeflöden
Minst 3 års erfarenhet av koordinering mellan parallella initiativ, tekniska beroenden eller program
Minst 2 års erfarenhet från offentlig verksamhet i en större organisation med både interna och upphandlade leveranser
Mervärdeskrav
ITIL-certifiering, exempelvis ITIL 4
Certifiering eller utbildning inom Scrum eller agila arbetssätt
Viktigt
CV ska tydligt visa hur samtliga krav uppfylls. Beskriv konkret din erfarenhet och hänvisa till relevanta uppdrag. Eventuella certifieringar ska framgå tydligt.
Uppdragsinformation
Omfattning: heltid
Plats: Stockholm
Distansarbete enligt överenskommelse
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
10013362