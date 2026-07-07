Senior Product Designer till Allica Bank
Ants Akademiskt Nätverk av Tekniska Studenter AB / Grafiska jobb / Stockholm Visa alla grafiska jobb i Stockholm
2026-07-07
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Allica Bank finns för att ge små och medelstora företag den bank de förtjänar. SME:er är ryggraden i den brittiska ekonomin, men har länge hamnat i kläm mellan banker byggda för privatpersoner och dem byggda för storbolag. Vi förändrar det, med egenutvecklad teknologi och genuina kundrelationer.
Sedan 2019 har vi vuxit till att bli det snabbast växande fintech-bolaget i Storbritanniens historia. Vi är lönsamma, växer snabbt och stängde i februari 2026 en Series D-runda på 155 miljoner dollar för att finansiera vår internationella expansion. Sverige är vår första marknad utanför Storbritannien.
Under de senaste åren har vi byggt om hela Allicas bankupplevelse från grunden och skapat den produktplattform som nu ligger till grund för vår internationella satsning. Som vår första Product Designer i Sverige får du en nyckelroll i att anpassa och vidareutveckla upplevelsen för svenska företag.
Rollen
Som Allicas första Product Designer i Sverige äger du kundupplevelsen för svenska företag, samtidigt som du blir en del av ett etablerat designteam på cirka 20 personer i Storbritannien. Du jobbar i produktteamet för Business Rewards Account, vårt flaggskeppskonto för SME:er, och rapporterar direkt till Director of UX and Design i UK.
Kärnan i rollen är att anpassa vår kundupplevelse till den svenska marknaden och dess lokala krav – utan att kompromissa med produktens enkelhet och elegans. Du får stort utrymme att driva riktningen själv i en roll där inte alla svar finns från början. Konkret innebär det att du:
Driver designvisionen i ditt produktteam och tar komplexa UX-problem från idé till lansering med eget ägarskap
Planerar och genomför användarresearch självständigt och omsätter insikter till produktstrategi
Utforskar AI-baserade verktyg för att stärka effektivitet och kvalitet i designarbetet, och delar lärdomar med resten av organisationen
Bidrar till designsystemet och lyfter designkulturen genom mentorskap och gemensamt lärande
Troligtvis har du...
• minst fyra års erfarenhet av produktdesign för digitala produkter och god vana av Figma. Erfarenhet av AI-verktyg som Claude Design/Code, Codex eller liknande är meriterande. Du arbetar iterativt, använder kundfeedback för att lära snabbt och trivs i miljöer där det händer mycket. Du bygger förtroende hos olika intressenter och är van att navigera mellan användarbehov, affärsmål och tekniska förutsättningar för att driva produkten framåt.
Erfarenhet av fintech eller finansiella tjänster är meriterande, men inget krav. Nyfikenhet på komplexa domäner väger tyngre. Du behöver kunna tala och skriva flytande på svenska och obehindrat på engelska.
Du behöver inte pricka in allt
Uppfyller du inte alla kompetenser eller krav i annonsen? Oroa dig inte om du inte! Om du tror att rollen passar dig vill vi gärna höra från dig.
Flexibilitet i vardagen
Vi vet att alla arbetar som bäst på olika sätt och att livet utanför jobbet ser olika ut. Därför erbjuder Allica Bank flexibilitet i hur du planerar din arbetsdag. Berätta gärna vad som fungerar bäst för dig, så gör vi vårt bästa för att hitta en lösning som fungerar både för dig och teamet.
Mångfald
Vi tror att de bästa teamen består av människor med olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv. På Allica Bank vill vi att alla ska känna sig välkomna och kunna vara sig själva på jobbet.
Är det här din nästa utmaning? Vi pratar gärna. Urvalsprocessen sker löpande, ansök direkt här! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7986248-2090746". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ants Akademiskt Nätverk Av Tekniska Studenter AB
(org.nr 556653-6230), https://jobb.ants.se
Virkesvägen 2 (visa karta
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120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Ants Jobbnummer
9995903