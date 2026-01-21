Senior processingenjör till ledande industriprojekt i Malmö.
2026-01-21
Om rollen
Vi söker en erfaren och drivande processingenjör till uppdrag i Malmö. Du får en central roll i tekniskt avancerade projekt inom processindustrin, från tidiga förstudier och offertarbete till driftsättning och färdig anläggning.
Rollen innebär arbete i multidisciplinära projekt där din processkompetens är avgörande för helheten. Du arbetar nära andra teknikdiscipliner och kunder i projekt som ställer höga krav på kvalitet, säkerhet och effektivitet.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Utveckla och designa processlösningar i industriella projekt.
Kunna ta fram processschema, förstå tekniskt utrustning och processteg granulering, coating, svävtorkar,tablettslagning,kemiska reaktioner samt skriva processbeskrivning.
Ta fram P&ID, processbeskrivningar, komponentlistor och 2D-layouter i AutoCAD
Medverka i förstudier, offertarbete och projektleveranser
Vara teknisk kontaktperson mot leverantörer och entreprenörer
Delta i riskanalyser såsom HAZOP och projektriskanalyser
Samverka med instrument, automation, el, rör och valideringKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet inom processindustri (energi, kemi, livsmedel eller läkemedel)
Relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning
Erfarenhet av kravspecifikationer och tekniska förfrågningsunderlag
Grundläggande förståelse för angränsande discipliner
Flytande svenska och engelska
B-körkort
Vi erbjuder
Spännande projekt inom modern processindustri
Flexibelt arbetssätt: kontor i Malmö, hos kund och möjlighet till distans
Kompetent och engagerad teknisk miljö
Goda utvecklingsmöjligheter och attraktiva förmåner
