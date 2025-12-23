Senior process-ställare / produktionstekniker formsprutning
2025-12-23
Hos Habo Plast utvecklar och tillverkar vi tekniskt avancerade plastkomponenter med precision, kvalitet och omtanke. Vi är ett företag där teknik möter laganda, och där vi tillsammans hittar smartare och mer hållbara sätt att producera. Vi har bedrivit plastproduktion sedan 1970 och är stolta över vårt fokus på långsiktiga relationer, flexibilitet och snabb service. Nu söker vi en tekniker/ställare som vill växa med oss och bidra till en effektiv, trygg och inspirerande vardag i produktionen.
Habo Plast söker dig som kan formsprutning på riktigt. Du som vet hur man skapar stabila, repeterbara processer - inte bara byter verktyg.
Hos oss får du ansvar, mandat och kunniga kollegor att sparras med. Vi vill bli bättre - och vi söker dig som vill driva den resan tillsammans med oss.
Din roll
Detta är inte en ren verktygsbytarroll. Ditt huvudfokus är process, kvalitet och stabil drift.
Du kommer att:
Ansvara för processinställning och optimering av formsprutningsprocesser.
Säkerställa stabila, repeterbara processer med hög kvalitet
Utföra verktygsbyten vid behov (men det är inte huvudfokus)
Programmera och optimera plockrobotar och ingötsplockare
Anpassa och förbättra gripdon och hanteringslösningar
Felsöka maskiner, sensorer och utrustning
Utföra enklare el- och elektronikfelsökning (även på kretskortsnivå)
Delta aktivt i förbättringsarbete, provkörningar och industrialisering
Dokumentera inställningar, processfönster och förbättringar
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet av formsprutning och processinställning
Förstår processfönster, materialbeteende och cykeltidsoptimering
Har erfarenhet av robotprogrammering (ABB, Sepro eller liknande)
Har god elteknisk förståelse och gillar felsökning
Är självgående och kan läsa dig till lösningar via manualer, scheman och dokumentation
Har hög energinivå, tar initiativ och gillar dialog
Har en tydlig can-do-attityd - du ser lösningar före hinder
Talar och skriver svenska obehindrat
Om du helst vill ha tydliga instruktioner för varje steg och undviker ansvar, då är detta inte rätt roll.
Hos oss får du:
En nyckelroll i produktionen med verkligt inflytande
Moderna maskiner och korta beslutsvägar
Kollegor att sparras med - tekniskt och praktiskt
Möjlighet att utvecklas vidare mot produktionsteknik / specialist
Fakta
Plats: Habo, Baskarp (utanför Habo)
Arbetstid: Måndag-fredag 06:30-16:00 (fredagar till 13:00)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Henric Hjalmarsson, platschef
Telefon: 070-7987143
E-postadress: henric.hjalmarsson@haboplast.se
Vi intervjuar löpande, skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: henric.hjalmarsson@haboplast.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo Plast AB
(org.nr 556132-3287)
Naxosgatan 3 Baskarp (visa karta
)
566 92 HABO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Henric Hjalmarsson henric.hjalmarsson@haboplast.se 0707987143 Jobbnummer
9663628