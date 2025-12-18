Senior privatrådgivare inom spara och pension, Orusts Sparbank
Amendo Bemanning & Rekrytering AB / Bankjobb / Orust Visa alla bankjobb i Orust
2025-12-18
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amendo Bemanning & Rekrytering AB i Orust
, Uddevalla
, Kungälv
, Trollhättan
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad i ditt lokalsamhälle och arbeta på en plats där dina insatser räknas? Med våra starka rötter i samhället är vi mer än bara en bank. Hos Orusts Sparbank får du chansen att bidra till samhällsutveckling i en stabil organisation. Vi erbjuder en stödjande arbetsmiljö med fokus på personlig och professionell utveckling, där varje medarbetare värderas högt. Som del av vårt team ser du direkt effekten av ditt arbete vilket skapar både mening och ansvar i din yrkesroll.
Vill du arbeta nära våra kunder och samtidigt vara en nyckelperson i utvecklingen av vårt erbjudande inom sparande och pension? Vi söker nu en erfaren privatrådgivare inom spara och pension - gärna med ledaregenskaper och förmågan att få andra att växa.
Det här är en roll för dig som vill kombinera pension, spara och placera, samtidigt som du fungerar som en spindel i nätet för kompetensspridning i organisationen.Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Som privatrådgivare med inriktning på spara och pension ansvarar du för att ge kvalificerad rådgivning till privatkunder. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med våra rådgivare på kontoren.
I din roll kommer du att:
Ha fokus på sparande, placeringar och pensionslösningar.
Stötta ambassadörer och kollegor på varje kontor inom spara och pension.
Bidra till att utveckla affären genom att sprida kompetens, coacha och inspirera kollegor och fungera som en sparacoach, men med eget kundansvar och senior rådgivning.
Säkerställa att kunden får en optimal helhetslösning, vilket innebär att du även behöver jobba med hela bankaffären sett till kundens behov.
Ha kundansvar - rollen passar dig som verkligen trivs i möten och gillar relationer.
Om dig
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av sparande, placeringar och pension - eller ett stort intresse och vilja att fördjupa dig.
Har Swedsec rådgivarlicens, bolånelicens och gärna ytterligare licens inom pension och försäkring.
Har ledaregenskaper och förmåga att få med dig andra - du tycker om att coacha kollegor, driva utveckling och vara den som håller ihop samarbetet i organisationen.
Är trygg, kommunikativ och skapar förtroende i mötet med både kunder och medarbetare.
Har en analytisk förmåga och trivs med att hitta genomtänkta helhetslösningar.
Gillar att träffa kunder och att vara där det händer.
Om Orusts Sparbank Orusts Sparbank är en lokal bank med kontor i Ellös, Svanesund, Varekil och Henån. Vår sparbanksidé är hjärtat i allt vi gör och den är lika aktuell idag som när banken grundades 1887. Sparbanksidén handlar om vår lokala förankring och vår vilja att hjälpa människor och företag till en sund och hållbar ekonomi. Den handlar också om att en del av vår vinst ska gå tillbaka till samhället vilket vi gör genom sponsring av projekt och föreningsliv.
Vad vi erbjuder dig
En utvecklande roll i en lokal sparbank med starkt samhällsengagemang
En företagskultur som präglas av samarbete, engagemang och förtroende
Flera generösa förmåner såsom friskvårdsbidrag, hälsokontroller, erbjudande om sjukvårdsförsäkring, avsättning till vinstandelssystem, med mera.
Ansök idag och bli en viktig del av vår gemenskap!
Om Amendo Amendo är en av Sveriges ledande aktörer inom bemanning och rekrytering med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans och försäkring. Vi är ett expansivt bolag med kontor i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örnsköldsvik.
Följ oss gärna på Linkedin, Instagram, Facebook och TikTok!
Amendo är en del av Amendo Group som har arbetat med framtidens kompetens sedan 2001. I koncernen ingår även Lagotto Executive Search & Interim och Amendo Tech.
Frågor och kontakt I denna rekrytering samarbetar Orusts Sparbank med Amendo. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Manager Mathilda Carlbom på mathilda.carlbom@amendo.se
. Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, 2026-01-09, är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amendo Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556616-8687), http://www.amendo.se Arbetsplats
Amendo Kontakt
Emelie Nordblad emelie.nordblad@amendo.se 076-724 42 04 Jobbnummer
9653659