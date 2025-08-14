Senior Power Platform-utvecklare till vårt expertteam inom Microsoft 365
"-Jag älskar att arbeta nära slutanvändarna och att kunna skapa förändring hos kunderna snabbt genom Power Platform-lösningarna" Så beskriver Dennis Järnstål det bästa med sin roll hos oss på Fellowmind. Nu fortsätter vi att växa inom Power Platform och här är chansen för dig att bli kollega med Dennis och våra andra experter inom området!
Om rollen
I rollen som Senior Power Platform-utvecklare hos oss kommer du att vara en central del av vårt expertteam som arbetar med att utveckla och implementera lösningar baserade på Microsoft Power Platform till våra kunder. Dina ansvarsområden kommer att inkludera design, utveckling och implementation av Power Apps och Power Automate-lösningar som stödjer våra kunders verksamhetsbehov;
Utveckla skräddarsydda lösningar med hjälp av Power Apps (både Canvas- och Model Driven Apps) samt Power Automate
Samarbeta med andra teammedlemmar för att säkerställa smidiga integrationer och funktionalitet
Ge teknisk rådgivning och stöd till kunder kring bästa praxis och optimering av deras Power Platform-användning
När du börjar hos oss kommer du att få en mentor (trots att du redan idag är senior) för att komma in i rollen hos oss på Fellowmind på bästa möjliga sätt. Vi har en rad spännande projekt, så redan från dag 1 kommer du få visa vad du går för i riktiga kundprojekt. Viktigt att poängtera är att vi primärt jobbar med projektkonsulting och att du kommer få jobba mot en rad olika kunder i både implementations- och förvaltningsprojekt, vilket ger dig de bästa förutsättningarna till att vidareutvecklas på både ett professionellt och personligt plan.
Varför Fellowmind?
Hos oss på Fellowmind får du chansen att jobba på en plats där utveckling aldrig står stilla och där du verkligen får göra skillnad - på riktigt! Tillsammans med härliga kollegor och spännande kunder lever vi efter våra värderingar: Always personal, Act with courage, Better together och Serious about fun.
Vår kultur är allt annat än tråkig - den är personlig, inkluderande och alltid i rörelse. Vi vill att du ska känna dig som en del av en arbetsplats där du får skapa lösningar, utvecklas och ha kul samtidigt. Vi är riktigt glada och stolta över att ha blivit utsedda tillSveriges Bästa Arbetsgivare- och vi kommer alltid fortsätta arbeta för att vara en plats där alla ska må bra och känna sig hemma.
Vem är du?
För att lyckas i denna roll behöver du ha en passion för teknik och en stark önskan att förbättra verksamhetsprocesser genom innovativ användning av Power Platform. Vidare ser vi att du har:
Minst 4 års erfarenhet av arbete som utvecklare inom ramen för Power Platform
Djup kunskap inom design och utveckling av lösningar med Power Apps (både Canvas- och Model Driven Apps) samt Power Automate
Gedigen erfarenhet av Microsoft 365 & SharePoint Online
Förmåga att förstå och översätta kundens verksamhetsbehov till tekniska lösningar
Erfarenhet av att nyttja Dataverse i dina lösningar
Kunskap inom Azure DevOps
Då du kommer jobba mot både svenska och internationella kunder är det en förutsättning att du är flytande i både svenska och engelska.
Har du utöver ovanstående en bakgrund som fullstackutvecklare med kompetens inom React och C# är det meriterande, då vår erfarenhet säger oss att man med denna bakgrund ofta har en djupare förståelse för det bakomliggande tekniska som kommer väl till hands när du jobbar med low code och no code.
Det praktiska
Start:Gärna så snart som möjligt (helst igår), men vi har förståelse för att du har uppsägningstid att ta hänsyn till.
Omfattning:Heltid, kontorstider, men vi är givetvis flexibla och utgår från att det ska fungera för alla parter.
Placering:På något av våra centralt belägna kontor i antingen Stockholm eller Göteborg
Rekryteringsprocessen kommer att bestå av telefon-/teamsintervju, djupintervjuer, teknisk intervju och referenstagning.
Låter det som något för dig? Sök då gärna så snart du om möjligt då urval sker löpande.
