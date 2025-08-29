Senior Portfolio Manager till PostNord i Stockholm
2025-08-29
Vill du arbeta för PostNords kärnverksamhet inom IT i ett av Sveriges största bolag som erbjuder kommunikations- och logistiklösningar inom hela Norden?
PostNord tar nu nästa steg i en spännande transformationsresa som innebär nya arbetssätt och innovativ utveckling av en modern IT-miljö. Är du en affärsorienterad förändringsledare som kan driva det strategiska portföljarbetet och leda verksamheten genom ett kulturskifte och ett förändrat "mindset"?
Bli en del av vårt team
Som Senior Portfolio Manager blir du en nyckelspelare i PostNords IT PMO - vår strategiska styrfunktion för att prioritera, följa upp och maximera värdet av IT-utveckling i nära samarbete med intressenter i affärsverksamheten.
IT PMO fungerar som ett nav för att säkerställa att våra investeringar i IT-utveckling är i linje med PostNords övergripande strategi och affärsmål. Vi arbetar datadrivet och värdebaserat för att styra portföljen mot största möjliga effekt för verksamheten.
I rollen leder du tillsammans med teamet vår nordiska IT-transformationsresa, där vi utvecklar och implementerar moderna systemlösningar som stärker vår förmåga att leverera effektivt över hela Norden. Det kan handla om att förbättra system för sortering, last-mile leveranser, resursoptimering och produktionskapacitet. Vi skapar nya digitala tjänster och vidareutvecklar befintliga för att möta marknadens behov och erbjuda ännu bättre lösningar till våra kunder.
Du rapporterar till chefen för IT PMO och är placerad på vårt huvudkontor i Solna.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
* Leda och koordinera IT-portföljen med PostNords Epics, program och projekt, i nära samverkan med tvärfunktionella intressenter. Du deltar aktivt i portföljmöten och säkerställer att arbetet styrs i linje med PostNords strategi för att maximera affärsvärde och förbättra flödet i IT-leveranser.
* Utveckla och förbättra portföljstyrningsprocessen, med fokus på att skapa högsta möjliga värde genom strategisk prioritering, transparens och nära samarbete med affärsverksamheten samt uppföljning av resultat kopplat till PostNords strategi.
* Optimera användningen av utvecklingskapacitet genom att balansera resurser mot roadmapen för strategiska initiativ och säkerställa att rätt insatser får rätt förutsättningar.
* Arbeta datadrivet och värdebaserat, med hög kvalitet i analys, beslutsunderlag och uppföljning för att möjliggöra faktabaserade beslut.
* Driva kontinuerlig förbättring av portföljhanteringen, både i arbetssätt, verktyg och samverkan, för att öka affärsnyttan och minska Time to Market.
Vi söker dig som
* Har erfarenhet av att arbeta som Portfolio Manager eller i liknande strategiska roller, och som drivs av att skapa affärsvärde i gränssnittet mellan IT, verksamhet och affär. Du har en stark förmåga att omsätta strategi till konkreta initiativ och resultat.
* Har dokumenterad erfarenhet av att hantera och engagera intressenter på flera nivåer inom organisationen, med god förmåga att bygga förtroende och skapa samsyn kring prioriteringar.
* Har god förståelse för budgetarbete och uppföljning, och kan koppla finansiella perspektiv till portföljens värde och effekt.
* Har akademisk bakgrund inom industriell ekonomi, informationsteknologi eller motsvarande relevant erfarenhet som ger dig en stark grund för att förstå komplexa IT- och verksamhetsfrågor.
Meriterande erfarenheter och egenskaper
* Du har erfarenhet av att arbeta med Lean Portfolio Management i kombination med agila ramverk, gärna på portföljnivå inom SAFe.
* Du har arbetat i större, komplexa organisationer inom logistikbranschen eller där logistik är en affärskritisk process, och har förståelse för hur IT-portföljen kan bidra till ökad effektivitet och kundvärde i sådana miljöer.
* Du är en skicklig kommunikatör som kan presentera komplexa lösningar och beslutsunderlag på ett tydligt sätt för olika målgrupper - från IT till verksamhet och affär - och därigenom skapa samsyn kring strategiska vägval.
* Du har en naturlig förmåga att skapa struktur genom planering, prioritering och uppföljning, och drivs av att förbättra arbetssätt och leveransförmåga.
* Du är trygg och exekutiv i förändring, lyhörd i samverkan och har lätt för att bygga förtroende i tvärfunktionella team och ledningsgrupper. Tidigare erfarenhet som chef eller teamledare är meriterande.
* Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift, svenska är meriterande.
Vi erbjuder dig
* Hybrid arbetsplats i en nordisk och dynamisk miljö
* Friskvårdsbidrag & tillgång till kontorets gym och simhall
* Personalförmåner genom PostNords egen personalstiftelse PostNord Plus
* Goda tjänstepensionsvillkor
* Goda utvecklingsmöjligheter
Vi gör vardagen enklare
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Vi strävar efter att göra vardagen enklare och mer hållbar för alla som bor och arbetar i Norden. Vi är ansvarstagande, modiga och engagerade, och leder effektivt förändring oavsett om vi leder oss själva eller andra. Vi uppmuntrar lagarbete, uppriktighet och positiva relationer på arbetsplatsen. Vi bygger vidare på våra framgångar och lär oss av både kollegor och misstag. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten. Besök oss på www.postnord.com
Ansök
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande så ansök så snart som möjligt. I denna rekrytering samarbetar vi med Experis. Om du undrar något över tjänsten, kontakta rekryteringskonsult Anki Snis på anki.snis@se.experis.com
eller på 0703-775969.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "00760945-dc37-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
PostNord Kontakt
Ann-Catrine Snis +46703775969
9481790