Senior PLM-konsult - Produktutveckling och PDM/PLM-stöd
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-09-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-11Beskrivning
Vi söker en erfaren PLM-konsult till uppdrag i Linköping.
Du blir anställd av oss och uthyrd som konsult till kund. Rollen är central för att säkerställa effektiva produktutvecklingsprocesser och optimalt stöd i PDM/PLM-miljön, samt att driva utveckling av lösningar som möter både verksamhetens behov och systemens möjligheter.Dina arbetsuppgifter
Stötta verksamheten i produktutvecklingsprocesser och livscykelhantering.
Arbeta med kravinsamling, dokumentation av användningsfall och processbeskrivningar.
Samarbeta med lösningsarkitekter för att iterera fram bästa lösningar.
Analysera och dokumentera verksamhetens processer, objekt och dataflöden.
Bidra till utveckling av arbetssätt och metoder för komplexa IT-system i agil miljö.
Presentera och förklara komplexa samband för olika intressenter.Kvalifikationer
Skall-krav:
Minst 7 års erfarenhet inom relevant område.
Djup förståelse för produktutvecklingsprocesser och produkters livscykel.
God kunskap om PDM/PLM-system och dess koppling till ERP-system och CAD.
Erfarenhet av kravinsamling och dokumentation av användningsfall.
Förmåga att skapa processbeskrivningar och informationsmodeller.
Grundläggande förståelse för affärssystem.
Erfarenhet av agil metodik för utveckling av komplexa IT-system.
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att presentera komplexa samband.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av Teamcenter.Anställningsvillkor
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Plats: Linköping (på plats, med möjlighet till remote vid behov).
Uppdragsperiod: 15 oktober 2025 - 15 oktober 2026, med möjlighet till förlängning.
Vi arbetar löpande med presentation av kandidater, så vänta inte med din ansökan.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/765". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962) Arbetsplats
Q i Linköping AB Jobbnummer
9504693