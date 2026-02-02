Senior Plattformsansvarig ingenjör för handhållna produkter
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en plattformsansvarig ingenjör som vill ta ett helhetsansvar i utveckling och förvaltning av handhållna produkter. Rollen kombinerar djup teknisk kompetens inom mekanisk konstruktion med koordinering av R&D-aktiviteter över flera produkter. Du arbetar i en internationell miljö där innovation, kvalitet och kostnadseffektivitet står i fokus, och blir en central kontaktpunkt mellan olika funktioner.
Du får även möjlighet att nyttja specialistresurser såsom materiallabb, verifieringslabb, prototypverkstad och CAE-funktion för att driva arbetet från idé till robust och industrialiserbar lösning.
ArbetsuppgifterUtveckla mekaniska komponenter och delsystem med fokus på plast- och lättmetallkonstruktioner.
Driva och koordinera tekniska frågor och aktiviteter med stöd av din produktkunskap.
Samarbeta tvärfunktionellt med interna team, inköp och tillverkningsenheter.
Säkerställa tekniskt underlag och leda arbetet från start till mål.
Samverka med centrala resurser såsom materiallabb, verifieringslabb, prototypverkstad och CAE.
KravCivil- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik.
Minst 5 års erfarenhet av mekanisk produktutveckling.
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att arbeta strukturerat och analytiskt.
Mycket god engelska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet från ledande roller.
Erfarenhet av formverktyg samt kunskap inom plast och lättmetall.
Erfarenhet av CAD-verktyget CATIA V5.
Kunskap om dynamiska system och kinematik.
Erfarenhet av utveckling för högvolymstillverkning.
Erfarenhet av elektronikinbyggnad och mekatronik.
