Senior People & Culture Manager till atNorth
atNorth befinner sig i en spännande utvecklingsfas där verksamheten växer och organisationen successivt skalas upp. I takt med det fortsätter bolaget att stärka sina arbetssätt och strukturer för att möta en mer expansiv verksamhet. People & Culture har redan idag en tydlig och affärsnära position i organisationen och är en integrerad del av hur bolaget utvecklas framåt. Det här är en miljö där mycket händer parallellt, där prioriteringar kan förändras och där du som Senior P&C Manager får möjlighet att arbeta nära verksamheten och bidra i både operativa och mer framåtblickande frågeställningar. För dig som trivs i en nordisk kontext med höga ambitioner och vill vara med och påverka hur P&C skapar värde i en organisation i utveckling, är detta en mycket intressant möjlighet.
Om rollen Som Senior P&C Manager har du en nyckelroll i att driva HR-arbetet i den svenska verksamheten, i nära samarbete med ett nordiskt HR-team. Du kommer även samarbeta tätt med nordiska chefer som har medarbetare i Sverige. Rollen innebär ett brett ansvar där du både stöttar verksamheten i det dagliga och bidrar till att utveckla mer långsiktiga arbetssätt och strukturer, både lokalt och i övriga Norden.
Du fungerar som ett kvalificerat stöd till chefer och arbetar nära verksamheten i frågor som rör organisation, ledarskap och medarbetarfrågor. Samtidigt förväntas du bidra till att stärka P&C:s roll som en affärsnära partner genom att driva initiativ och utveckla arbetssätt som möter verksamhetens behov.
I rollen ingår bland annat att:
Vara ett strategiskt och operativt stöd till chefer i frågor kopplade till organisation, kompetens och succession
Bidra till utveckling av ledarskap, kultur och teamens förmåga att prestera och samarbeta
Stötta i rekryteringen av utvalda nyckelroller i nära samarbete med rekryterande chefer
Hantera och stötta i arbetsrättsliga frågor samt mer komplexa personalärenden
Arbeta med analys och uppföljning för att identifiera behov och omsätta insikter i konkreta åtgärder
Delta i och vidareutveckla centrala HR-processer, exempelvis inom Performance Management, workforce planning och medarbetaruppföljning
Om dig Vi söker dig som senior HR-profil och som är trygg i din kompetens, har en god förståelse för affären och är van att arbeta nära verksamheten. Samtidigt har du förmågan att både sätta riktning och omsätta det i konkreta resultat. Du har troligtvis varit med och byggt upp en HR/P&C funktion tidigare och du använder självklart AI som en naturlig del av ditt arbetssätt.
Du har med dig:
Minst 10-15 års erfarenhet inom HR
Mycket god kunskap inom svensk arbetsrätt
Erfarenhet från tillväxtbolag, förändringsarbete eller mer komplexa organisationer
Kommunikativ på engelska och svenska i tal och skrift
Har du tidigare erfarenhet av en nordisk kontext ses det som meriterande.
Personliga egenskaper För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som tar stort eget ansvar och driver ditt arbete framåt med hög grad av självständighet. Du har ett pragmatiskt förhållningssätt och trivs i en miljö där du får arbeta brett, prioritera och anpassa dig efter verksamhetens behov.
Vi ser även att du:
Har ett naturligt ägarskap och tar initiativ
Trivs med att arbeta övergripande och framåtblickande, snarare än att fastna i detaljer
Har en stark genomförandeförmåga och får saker att hända
Kommunicerar tydligt och tryggt i dialog med olika intressenter och är trygg i att stå för dina rekommendationer
Om atNorth atNorth är ett nordiskt datacenterbolag med isländska rötter och verksamhet i Sverige, Island, Finland och Danmark. Bolaget verkar i en bransch som är central för den globala digitaliseringen. Hållbarhetsarbetet är strukturerat och långsiktigt, med tydlig koppling till internationella ramverk och en ambition att inte bara minska negativ påverkan, utan att vara en del av lösningen. Samtidigt är atNorth ett bolag i rörelse. Med nya ägare och ökade investeringar accelererar tillväxten, och organisationen förväntas växa kraftigt de kommande åren. Det innebär en miljö där mycket fortfarande byggs upp - strukturer, arbetssätt och funktioner och där du som medarbetare får möjlighet att påverka på riktigt Lös gärna mer på atNorth hemsida.
Därför är det här en spännande möjlighet Det här är en roll för dig som vill vara med och bygga något på riktigt. Du får stort mandat och blir en nyckelperson i att forma en modern P&C-funktion i ett bolag med tydliga tillväxtambitioner.
Välkommen med din ansökan! I denna rekrytering samarbetar atNorth med Zoey. Ansök enkelt med CV eller LinkedIn på www.zoey.se.
I samband med att du ansöker ber vi dig att svara på några korta frågor. Därefter uppdateras du löpande om eventuella nästa steg i processen.
Funderingar kring vår process eller den här rollen? Varmt välkommen att kontakta Martina Kolga, 073-322 25 02, martina.kolga@zoey.se
eller Anders Holtenius, 073-3222505 anders.holtenius@zoey.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.



111 45 STOCKHOLM
