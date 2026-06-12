Senior Pentestare till Nordens ledande specialistbolag - Knowit
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-12
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Är du en erfaren pentestare som drivs av att säkra Sveriges mest kritiska infrastruktur? Vill du jobba i ett team där teknisk excellens kombineras med en prestigelös kultur? Knowit i Linköping växer och söker nu dig som vill göra skillnad på riktigt.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Knowit Cybersecurity & Law är Nordens mest spännande specialistbolag inom IT- och Informationssäkerhet samt digitaliseringsjuridik. Här blir du en del av ett nationellt team på 150 dedikerade säkerhetsspecialister. Som konsult hos Knowit i Linköping får du möjligheten att arbeta med allt från stora statliga myndigheter till innovativa privata bolag inom sektorer som energi, hälsa och finans. Du kommer ingå till det Nordiska IT- säkerhetsteamet som idag består av 14 personer. Du kommer också arbeta gränsöverskridande tillsammans med kollegor inom informationssäkerhet, juridik och säkerhetsskydd. Detta gör att du får möjlighet att utvecklas genom att lära av andra. Det kommer vara av stor vikt att du trivs i en roll där du arbetar strukturerat och enligt överenskommen tidsplan med hög kvalitet.
Här värderas din balans mellan arbetsliv och privatliv högt. Du kliver in i en miljö som präglas av öppenhet, jämställdhet och en vilja att ständigt utvecklas.
Du erbjuds
Att arbeta tillsammans med seniora pentestare IT-säkerhetsspecialister där du får möjlighet att utvecklas och arbeta med spännande kunder.
Att bli en del av ett familjärt bolag där konsultrollen blandas med gemenskap tillsammans med kollegorna på kontoret i Linköping.
En plats i ett värderingsstyrt bolag där du som individ blir sedd och får möjlighet att göra skillnad på riktigt.Dina arbetsuppgifter
I rollen som senior pentestare har du ett stort eget ansvar. Du driver dina uppdrag självständigt – från första kundkontakt till slutrapportering. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:
Planera och genomföra tekniska penetrationstester i komplexa kundmiljöer.
Arbeta enligt etablerade metoder som PTES och OWASP WSTG.
Analysera sårbarheter och paketera slutsatser i tydliga rapporter.
Presentera analyser och ge strategiska råd till både tekniska och icke-tekniska målgrupper.
Bidra till utvecklingen av Knowits tjänsteutbud inom IT-säkerhet.
Vi söker dig som
Har minst 1-2 års arbetslivserfarenhet av tekniska säkerhetstester (pentester)
Innehar relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet.
Har en stark inre drivkraft och som trivs med att kombinera djup teknik med en konsultmässig framtoning.
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt planera och utföra tester enligt vedertagna metoder.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska, då rapportskrivning är en central del av rollen.
Det är meriterande om du har
Certifieringar såsom OSCP, GPEN, GWAPT eller eCPPT.
Erfarenhet av att arbeta mot säkerhetskänslig verksamhet.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Intellektuellt nyfiken
För denna roll är det en fördel att ha svenskt medborgarskap då många av uppdragsgivarna träffas av säkerhetsskyddslagen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "J850E0". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 52 LINKÖPING Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9961990