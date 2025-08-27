Senior pensionshandläggare till kreditförsäkringsbolag!
Vi söker dig med gedigna kunskaper inom pension och en stark känsla för kundbemötande och service. Har du dessutom en god vana av att arbeta med telefon som främsta redskap så tror vi att du kan vara rätt kandidat för rollen. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett väletablerat försäkringsbolag som arbetar med bland annat kreditförsäkring och pensionsadministration. För deras räkning söker vi nu en senior pensionshandläggare med fokus på support och kundbemötande på telefon. Du kommer att tillhöra ett kompetent team på 13 personer där kulturen i såväl teamet som på bolaget i stort genomsyras av värme, inkludering och högt i tak.
Vi söker dig som kan börja arbeta redan i september eller oktober och som ser långsiktigt på uppdraget. Vår kunds kontor ligger beläget mitt i centrala Stockholm och du förväntas arbeta på plats på kontoret under majoriteten av tiden med erbjuds även viss möjlighet till distansarbete vid behov.
Du erbjuds
• En utvecklande roll där du kommer att få breddad kompetens inom tjänstepension
• Ett långsiktigt konsultuppdrag med en dedikerad konsultchef från Academic Work som kommer att coacha dig under uppdragets gång
• Ett kompetent team med en stark laganda och inkluderande inställning
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
I rollen som pensionshandläggare kommer du primärt att arbeta med kundsupport vilket innebär följande arbetsuppgifter:
• Besvara frågor och hantera ärenden inom kollektivavtalad pension via telefon
• Vidarebefordra mer komplexa frågor till teamets pensionsspecialister
• Arbeta med administration kopplat till ärenden
VI SÖKER DIG SOM
• Har goda kunskaper inom samt tidigare erfarenhet av tjänstepension
• Har tidigare erfarenhet av att ge support till kunder på telefon
• Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Flytande svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Arbetat i en liknande roll tidigareDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är kommunikativ, service minded och har en god förmåga att bemöta kunder på ett pedagogiskt och professionellt sätt. Du trivs med att arbeta med telefonen som främsta redskap men tycker även om administration och att arbeta i system. Vidare är du analytisk, lösningsorienterad och mån om att ta ägandeskap för dina uppgifter.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
