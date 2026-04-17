Senior Paid Social Specialist till Adgrabber
Adding People AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2026-04-17
, Solna
Den här rekryteringen görs av Addpeople. Lyssna på Addpeoples podcast där vi på Adgrabber berättar mer om oss och vem vi söker här: https://open.spotify.com/episode/6OAmvv2WbCX1A6YgLhFc3O?si=B3P1wr0ITkWCdsjc_CYRNg
Därför är du viktig
Är du en fena på sociala medier och brinner för att skapa resultat genom träffsäkra kampanjer? Har du erfarenhet av att optimera, analysera och utveckla strategier för paid social? Då kan du vara den vi söker!
Det här är Adgrabber
Adgrabber är en strategisk marknadsbyrå som skapar kostnadseffektiv marknadsföring med mätbart affärsvärde.
Hos oss hittar du medierådgivare och specialister inom strategi, medieköp och SEO. Dessutom har vi olika partners som specialiserar sig inom många fler områden. Med ett heltäckande kunderbjudande inom marknadsföring hjälper vi våra kunder oavsett var i världen de befinner sig. Vi startade 2018 i Jönköping, expanderade kort därefter till Stockholm och numera har vi även kontor i Göteborg.
Vår kultur
Här blir du en del av ett drivet, nyfiket och prestigelöst team. Vi tror på helhetsgrepp inom marknadsföring och jobbar nära våra kunder för att skapa strategier som faktiskt gör skillnad.
Vår arbetsplats präglas av expertis, värme och en kultur där vi utmanar både oss själva och våra kunder för att nå bästa möjliga resultat. En kultur där vi kombinerar strategi med kreativitet - och där vi bryr oss om varandra. En byrå som är på en spännande tillväxtresa och där vi hela tiden tänker framåt.
Fokus i din roll
Som Senior Paid Social Specialist på Adgrabber kommer du att arbeta med planering, implementering och optimering av paid social-kampanjer på plattformar som Meta (Facebook/Instagram), LinkedIn, TikTok och Snapchat. I rollen får du ansvar för att stötta våra kunder genom alla delar av samarbetet, från strategisk rådgivning och analys till slutleverans och rapportering.
Om vi får önska
Du har bevisad erfarenhet med ansvar för daglig hantering och optimering av kampanjer inom paid social.
Du tar ansvar för att förstå och översätta en kunds affärsmål till en digital marknadsföringsstrategi, inklusive analys och mätbara KPI:er.
Du har starka organisatoriska- och prioriteringsfärdigheter för att hantera flera arbetsförfrågningar och projekt samtidigt.
Du har utmärkta analytiska färdigheter och ett datadrivet mindset.
Du är nyfiken på att hitta och hålla dig uppdaterad gällande nya branschteknologier och verktyg, för att säkerställa att nya möjligheter testas och implementeras för våra kunder.
Du har en förmåga att självständigt driva projekt och leverera resultat men är samtidigt en lagspelare som bidrar med idéer och feedback.
Ett måste för rollen
Minst två-tre års erfarenhet av att arbeta med paid social-kampanjer, gärna från byråsidan.
Gedigen kunskap om annonsverktygen på de stora sociala plattformarna (Meta, LinkedIn, TikTok etc.).
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta med data för att fatta beslut.
Förståelse och erfarenhet av GA4, Google Looker Studio och Google Sheets.
Stark kommunikatör och presentatör på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Vi blir extra glada
Om du har certifieringar inom relevanta plattformar.
Om du har kunskap och erfarenhet inom tekniska områden kopplat till pixlar/spårningsscript.
Om du har kunskap och erfarenhet inom andra digitala områden (SEM, Programmatic, SEO, CRO/UX, dataanalys i andra plattformar såsom Matomo, Piwik mfl.)
Om du har hög förståelse och erfarenhet av Supermetrics.
Låter det som en match? Hör av dig! Vi ser fram emot att lära känna dig.
Bra att veta
Tillsvidareanställning, heltid.
Placering i Stockholm eller Jönköping.
Du rapporterar till byråchef Stockholm, Robin Thyselius.
Sista ansökningsdag är 5 april. Visa ditt intresse snarast, vi tillämpar löpande urval.
Frågor? Kontakta rekryteringskonsult Elina Terne, 073-039 70 04 eller elina@addpeople.nu
