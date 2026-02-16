Senior Organisationspsykolog inom Hälsa och Rehabilitering
2026-02-16
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior specialist inom rehabilitering och hälsa som vill genomföra strukturerade hälsoprogram för medarbetare i en större offentlig verksamhet. Insatsen riktar sig främst till personer med hög korttidsfrånvaro samt medarbetare med stressrelaterad ohälsa i riskzon för längre sjukskrivning. Du arbetar utifrån ett etablerat koncept där upplägget vid behov finjusteras i dialog med beställaren inför uppstart. Arbetet genomförs huvudsakligen på plats i beställarens lokaler och sker löpande utifrån verksamhetens behov.
ArbetsuppgifterGenomföra grupphandledning i grupper om 6-8 deltagare
Hålla 6-8 träffar per grupp, cirka en gång per vecka
Genomföra individuella samtal med deltagare
Hålla avslutande trepartssamtal tillsammans med deltagare och närmaste chef
Genomföra 1-3 uppföljningstillfällen efter avslutad insats
Samverka med chefer och HR i urval och anmälan av deltagare
Upprätta och överlämna deltagarlistor med relevanta kontaktuppgifter enligt överenskommen rutin
Säkerställa att utvärdering genomförs i samband med avslutad insats
Vid behov leverera hälsofrämjande och förebyggande insatser såsom workshops, föreläsningar eller handledning
Vid förfrågan stödja arbete kopplat till konflikthantering och utveckling av psykologisk trygghet, inklusive eventuell handledning av chef
Delta i uppföljningsmöten med HR-strateg enligt överenskommelse
KravAkademisk examen (minst 3 år) inom organisationspsykologi, med inriktning mot personal och ledarskap
Stressterapeut
Coach med utbildning inom grupp-coachning
Minst 15 års erfarenhet av arbete inom området rehabilitering och hälsa
Minst 5 års erfarenhet från liknande uppdrag, för minst 120 deltagare, med syfte att förebygga och/eller sänka sjukfrånvaron inom offentlig verksamhet
Dokumenterad erfarenhet med positivt utfall av sänkt sjukfrånvaro alternativt förhindrad sjukskrivning via liknande upplägg i offentlig sektor
Erfarenhet av arbete på individ- och gruppnivå samt god pedagogisk förmåga att skapa psykologiskt trygga grupper
Erfarenhet av att hålla stresshanteringsprogram, personalutveckling och handledning inom offentlig verksamhet
Hög kunskap inom psykologi, neuroledarskap, organisationsutveckling, stresshantering och psykologisk trygghet
MeriterandeKännedom om kommunal rehabiliteringsprocess och arbete för att minska sjukfrånvaro
Egen ledarerfarenhet
Certifierad användare av Förändringens Fyra Rum
