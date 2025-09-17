Senior och Junior Biologer - Nulägesanalys biologisk mångfald
2025-09-17
Om rollen
Trafikförvaltningen ansvarar för en hållbar, säker och pålitlig kollektivtrafik i Region Stockholm. Som del i detta arbete behöver vi genomföra en nulägesanalys av den biologiska mångfalden inom och i anslutning till våra fastigheter. Fokus ligger på inventering av invasiva arter och värdefulla naturmiljöer, framför allt i miljöer nära trafikspår såsom banvallar och depåer.
Resultaten ska bidra till en långsiktig planering för skötsel, förvaltning och bekämpning där så krävs. Uppdraget påbörjas snarast och leverans av slutrapport ska ske senast december 2025.
Roller och ansvarsområden
Senior Biolog (1 konsult)
Leder och planerar inventeringsarbetet
Kvalitetssäkrar leveranser och metodik
Deltar i möten med Trafikförvaltningen och ansvarar för granskning
Junior Biolog (2-5 konsulter)
Genomför huvuddelen av fältinventeringen
Dokumenterar och skriver rapporter
Deltar vid behov i möten
Leveranser Skriftlig rapport med beskrivning av metod och resultat
Kartor i PDF- och GIS-format (Shape, GeoPackage eller motsvarande)
Data som kan integreras i BESTA för framtida förvaltnings- och skötselplaner
Kvalifikationer
Obligatoriskt:
Relevant akademisk bakgrund inom biologi eller närliggande område
Erfarenhet av artinventering, gärna med fokus på invasiva arter
God förmåga att dokumentera och rapportera på svenska
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Meriterande:
Erfarenhet från inventering i spårmiljö eller motsvarande
GIS-kompetens (framtagning av kartor och artdata)
Kännedom om regionala eller nationella förvaltningsplaner för biologisk mångfald
Behörighet för ansökan :- "För att kunna ansöka krävs svenskt medborgarskap eller ett giltigt arbetstillstånd för Sverige."
