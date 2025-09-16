Senior .Net-utvecklare till ledande mjukvarubolag
2025-09-16
Vi rekryterar just nu en Senior .Net-utvecklare till ett ledande mjukvarubolag! Här får du vara med och göra skillnad på riktigt.
Arbetsuppgifter
I rollen som Senior .Net-utvecklare är du en viktig del i utvecklandet av vår molnbaserade logistiklösning, med särskilt ansvar för att skapa hållbar arkitektur och god kodkvalitet. Rollen är bred och det finns stora möjligheter att utvecklas. Vi vill att du ska trivas i din tjänst hos oss. Du som anställd är alltid i fokus och vi arbetar med utformade metoder för personlig utveckling. Att ha kul på jobbet är också något som vi värderar högt. Vi träffas lokalt och digitalt flera gånger per år för att bygga gemenskap och utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra.
Vi söker dig som Har erfarenhet av C#, .Net-utveckling
Intresserad?
Välkommen med din ansökan senast 16 oktober
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd hos vår kund. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wade & Partners AB
(org.nr 559269-8509), https://www.wadepartners.se/ Arbetsplats
Wade & Partners Kontakt
Linda Wade linda@wadepartners.se 0707970957 Jobbnummer
9511110