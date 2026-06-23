Senior .Net-utvecklare för rekrytering i spännande konsultbolag
New Terms AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-23
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Senior .NET-utvecklare – Vi söker för kunds räkning
Vi söker för vår kunds räkning en erfaren och engagerad Senior .NET-utvecklare till ett etablerat konsultbolag i Göteborg. Vår kund är ett tryggt och välrenommerat teknikbolag där kompetens, samarbete och nyfikenhet står i centrum – och där du får verklig möjlighet att påverka både tekniska lösningar och arbetssätt.
Om rollen
I rollen arbetar du med nyutveckling och vidareutveckling av moderna system och tjänster i agila team. Du bidrar med din erfarenhet, delar kunskap och hjälper till att skapa hållbara och skalbara lösningar. För rätt person finns även möjlighet att på sikt växa in i en Tech Lead- eller arkitektroll.
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet av .NET / C#
Erfarenhet av SQL Server och versionshantering med Git
Erfarenhet av Azure DevOps och CI/CD
Kunskap om köbaserad arkitektur, t.ex. RabbitMQ
Vana att arbeta i team och bidra aktivt till tekniska diskussioner och förbättringar
Vad erbjuds du hos kunden?
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Generöst friskvårdsbidrag
Hybrid arbetsplats
Årlig konferensresa utomlands
Möjlighet att vara med från start och aktivt bidra till uppbyggnaden av företaget
Placering: Göteborg
Ansökan
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Jappa – en vassare väg till uppdrag inom e-handel och tech.
Om Jappa
Vi har ersatt gammelrekryterare och gammelmäklare med en smart marknadsplats, branschkunskap, kvalitetssäkrade processer och AI. Resultatet är tydligare matchningar, snabbare besked och nöjdare både konsulter och kunder.
Med Jappa blir det enkelt att hitta rätt uppdrag. Hos oss får du tillgång till en bred mix av möjligheter inom IT, e-handel och tech – allt från kortare frilansuppdrag till längre engagemang och rekryteringar.
Jappa är en talent-as-a-service-lösning där du som konsult står i centrum. Vi strävar alltid efter att matcha dig med uppdrag där du verkligen kan göra skillnad och utvecklas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Terms AB
(org.nr 556986-8606), http://www.jappa.jobs Jobbnummer
9975869