Senior .NET-utvecklare - till nästa generations HR-plattform
Po Söderberg & Partner AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Po Söderberg & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Täby
, Vallentuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Är du en riktigt vass .NET-utvecklare som levererar på hög nivå från dag ett?
Gillar du att ta ägarskap, lösa komplexa problem och bygga skalbara lösningar som används av hundratusentals människor? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Om rollen
Vi söker en senior och självgående .NET-utvecklare
som vill vara med och vidareutveckla vår tekniska plattform i en internationell expansion. Det här är ingen junior roll - vi söker dig som är trygg i din kompetens, driver ditt arbete självständigt och trivs i en miljö med höga ambitioner och tempo.
Hos oss får du:
- Arbeta med modern arkitektur (mikrotjänster & eventdrivet)
- Bygga affärskritiska system med miljardvolymer i transaktioner
- Påverka tekniska beslut och arkitekturval
- Vara en nyckelspelare i ett växande internationellt bolag
Om Allben
Allben är ett snabbväxande affärsområde inom Söderberg & Partners. Vi utvecklar en marknadsledande HR-plattform som engagerar och kommunicerar med kundernas medarbetare.
Vår SaaS-plattform:
- Används av hundratusentals användare
- Hanterar miljardbelopp i transaktionsvolym
- Är Sveriges största handelsplats för friskvård och förmåner
- Expanderar nu till flera nya länder
Vi hjälper användare att allt från att nyttja sitt friskvårdsbidrag i vår marketplace till att förstå sin ersättning vid exempelvis föräldraledighet. Våra kunder är allt från privata bolag till kommuner, landsting och statliga verksamheter.
Vår tech stack
Vi bygger nytt med moderna tekniker:
- .NET 10 & C#
- Mikrotjänst- och eventdriven arkitektur
- Azure SQL
- Azure Service Bus med MassTransit
- Microsoft Azure (full molnplattform)
- React & TypeScript (frontend)
Vi söker dig som:
- Har minst 5 års erfarenhet av utveckling i liknande miljöer
- Är mycket stark i .NET och C#
- Har gedigen erfarenhet av mikrotjänster och eventdriven arkitektur
- Har ett starkt eget driv och löser problem självständigt
- Håller dig uppdaterad inom modern systemutveckling
Meriterande:
- Erfarenhet av React
- Erfarenhet av TypeScript
Teamet & kulturen
Vi är ett kompetent och engagerat team med korta beslutsvägar och hög teknisk nivå. Här finns stort individuellt ansvar, men också nära samarbete. Vi har roligt tillsammans - samtidigt som vi levererar på marknadsledande nivå.
Vi bygger långsiktigt. Vi tänker skalbart. Och vi siktar högt.
Placering: Malmskillnadsgatan 32, Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Filip Valentin, filip.valentin@soderbergpartners.se
Välkommen med din ansökan!
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid? Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Po Söderberg & Partner AB
(org.nr 556659-9964), https://www.soderbergpartners.se/ Arbetsplats
Söderberg & Partners Jobbnummer
9750908