Senior .NET-utvecklare - produktutveckling & tekniskt ansvar
2025-12-22
Vill du arbeta med avancerad .NET-utveckling i ett produktbolag där teknikval, arkitektur och kvalitet står i centrum?
iFACTS söker nu en senior .NET-utvecklare som vill ta tekniskt ansvar och arbeta kundnära i utvecklingen av ett komplext webbaserat system.
Du blir en del av ett erfaret utvecklingsteam som arbetar med en egenutvecklad mjukvara byggd på modern .NET-teknik. Rollen kombinerar hands-on utveckling med tekniska dialoger kring krav, arkitektur och lösningar - både internt och med kunder.
Tech & ansvar:
Utveckling i C# och .NET Core
Vidareutveckling av affärskritisk funktionalitet i ett komplext domänsystem
Tekniskt ansvar i kravdiskussioner och lösningsdesign
Deltagande i tekniska kundmöten och integrationsdialoger
Samarbete i distribuerat team (Malmö & Bukarest)
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet av .NET-utveckling i produkt- eller systemnära miljö
Är trygg i modern C#, .NET Core och webbutveckling
Har erfarenhet av att arbeta med komplex logik och integrationer
Är van att resonera kring arkitektur, prestanda och långsiktighet
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Arbetssätt & miljö:
Agilt arbetssätt med 2-veckors iterationer och månadsvisa releaser
Versionshantering i GitHub, ärendehantering i Jira
Modernt kontor i centrala Malmö, hybrid-arbete
Läs mer om tjänsten på: https://www.ifacts.se/net-utvecklare-till-produktbolaget-ifacts-malmo/
Vill du bygga stabil, långsiktig mjukvara där teknikbeslut spelar roll? Hör av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ifacts AB
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Ifacts AB Jobbnummer
