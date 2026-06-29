Senior .NET Fullstackutvecklare med produktägaransvar
Tech Talents Consulting i Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-29
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I uppdrag av vår kund söker vi nu en erfaren .NET Full-stack Developer till ett innovativt högteknologiskt bolag i Stockholm som utvecklar avancerade nätverks- och uppkopplingslösningar. Bolaget arbetar med nästa generations optiska nätverkslösningar och har kunder inom bland annat telekom, cloud, enterprise och offentlig sektor internationellt. Här blir du en del av en agil R&D-miljö där innovation, kvalitet och samarbete står i fokus.
Om rollenSom .NET Full-stack Developer kommer du att designa och utveckla högkvalitativa mjukvarulösningar som driver framtidens nätverksprodukter och tjänster framåt. Du blir en del av ett agilt utvecklingsteam som arbetar med både interna och kundnära applikationer, med stort fokus på skalbarhet, stabilitet och modern systemarkitektur.
Rollen kombinerar fullstackutveckling, arkitektur och nära samarbete med hårdvaru-, firmware- och produktteam.
Teamen består vanligtvis av 5–8 personer med utvecklare, testare och Scrum Masters. Mer specifikt innebär rollen att:
Designa och utveckla moderna desktop- och webbapplikationer (t.ex. React + Next.js, Avalonia eller liknande).
Säkerställa att applikationerna är optimerade för plattformsoberoende användning (mobil, macOS, Windows och Linux).
Arbeta nära hårdvaru-, firmware- och produktledningsteam för att leverera kompletta lösningar från idé till färdig produkt.
Driva och etablera bästa praxis inom utveckling, testning och DevOps för att säkerställa hög kvalitet, skalbarhet och långsiktig hållbarhet.
Vara mentor för juniora utvecklare och bidra till att bygga en stark och högpresterande ingenjörskultur.
För rätt kandidat finns möjlighet att ta ett produktägaransvar och vara med och påverka produktens strategiska utveckling.
KravMinst 5 års erfarenhet som Full-stack Developer eller Software Engineer
Stark kompetens inom modern .NET-utveckling (.NET 8 eller senare är meriterande)
Erfarenhet av att bygga webbapplikationer från grunden med moderna JavaScript/TypeScript-ramverk såsom React och Next.js
Erfarenhet av cross-platform-utveckling och responsiva applikationer
Erfarenhet av CI/CD, Azure, Docker och Kubernetes
God problemlösningsförmåga och vana att arbeta självständigt
God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
Relevant utbildning inom systemutveckling eller liknande
MeriterandeErfarenhet av mobilutveckling (React Native, Flutter eller liknande)
Kunskap inom backendtekniker såsom Node.js, Python eller Go
Erfarenhet av embedded-utveckling eller hårdvarunära system
Kunskap om kommunikationsprotokoll såsom SPI, I2C eller UART
Erfarenhet av prestandaoptimering inom embedded- eller webbsystemPubliceringsdatum2026-06-29Övrig information
Tjänsten är placerad i Kista, Stockholm, med möjlighet till viss hybridarbete.
Vårt erbjudande till digTech Talents är ett konsult- och rekryteringsbolag som sätter människan i fokus. Vi brinner för att skapa en arbetsmiljö där vi trivs och har roligt, samtidigt som vi utmanar traditionella arbetssätt inom konsultbranschen.
Idag samarbetar vi med några av de mest innovativa bolagen inom tech, vars visioner formar framtiden och driver samhällsutvecklingen framåt. På Tech Talents är vi stolta över att bidra till innovationer som verkligen gör skillnad.
Detta är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Tech Talents och arbetar som konsult hos vår kund i ett långsiktigt uppdrag.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig månadslön och trygg anställning
Möjlighet till kompetensutveckling och utbildning
Tillgång till pensionsrådgivning
Individanpassat ledarskap och en engagerad konsultchef
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tech Talents Consulting i Sverige AB
(org.nr 559190-6689)
Gustavslundsvägen 137 (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Tech Talents Kontakt
Consultant Manager / Tech Recruiter
Kiara Bergqvist kiara.bergqvist@techtalents.se +46701914556 Jobbnummer
9983998