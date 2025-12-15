Senior Nätverkstekniker till vår kund i Linköping
Linden-IT AB / Supportteknikerjobb / Linköping Visa alla supportteknikerjobb i Linköping
2025-12-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linden-IT AB i Linköping
, Norrköping
, Örebro
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker, för en kunds räkning, en erfaren senior nätverkstekniker med stark teknisk kompetens och förmåga att arbeta både operativt och strategiskt. Du kommer att ansvara för att skapa och vidareutveckla säkra, skalbara och högpresterande nätverksmiljöer. Rollen omfattar arkitektur, implementation, felsökning, optimering samt teknisk rådgivning. Kunden hanterar säkerhetsklassad information och du måste vara svensk medborgare och uppfylla kraven för RK2.
Ansvarsområden
• Design av nätverksarkitekturer för datacenter och hybridmiljöer
• Konfiguration och driftsättning av nätverkskomponenter
• Felsökning, analys och optimering av nätverksprestanda
• Säkerställande inklusive brandväggar, segmentering och VPN
• Teknisk rådgivning och stöd vid strategiska beslut
• Dokumentation av lösningar, rutiner och nätverksdiagram
• Mentorskap och stöd till tekniker inom teamet
Teknisk kompetens
• Djup kunskap inom LAN, WAN, routingprotokoll (OSPF, BGP), VLAN och QoS
• Förståelse för TCP/IP, DNS, DHCP och analys av nätverkstrafik
• Erfarenhet av plattformar som Cisco, Palo Alto, F5 och Juniper
• Vana vid Linux-baserade system för drift och automation
• Förmåga att använda scripting, exempelvis Python, Bash eller PowerShell
• Erfarenhet av nätverkssäkerhet, brandväggskonfigurationer och VPN
Meriterande
• Certifieringar som CCNP, CCIE, PCNSE eller motsvarande
• Erfarenhet av SD-WAN, Zero Trust eller molnrelaterad nätverksinfrastrukturPubliceringsdatum2025-12-15Dina personliga egenskaper
• Analytisk och lösningsorienterad
• God kommunikationsförmåga, både tekniskt och pedagogiskt
• Strukturerad och noggrann med dokumentation
• Samarbetsinriktad och trygg i senior roll
Du erbjuds en viktig roll där du blir en nyckelresurs i kundens nätverks- och säkerhetsmiljö och får arbeta med teknik på avancerad nivå. Rekryteringen hanteras av oss, och vi introducerar dig till kunden vid nästa steg.
Är du intresserad eller vill veta mer?
Välkommen att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linden-IT AB
(org.nr 559387-1089)
581 00 LINKÖPING Arbetsplats
Hos vår kund Jobbnummer
9644665