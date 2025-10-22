Senior Nätverkstekniker till uppdrag hos vår kund i Solna!
2025-10-22
Vi växer och vi utökar nu vårt team med kompetenta seniora nätverkstekniker! I rollen som konsult på SysPartner erbjuds du konsultuppdrag där du ges möjlighet till snabb utveckling och chans att höja din kompetens inom relevanta områden. Vi jobbar framförallt med längre uppdrag och våra kunder är oftast medelstora och stora bolag med spännande miljöer i teknisk framkant. Nu hjälper vi vår kund i Solna.

Dina arbetsuppgifter
Som Nätverkstekniker kommer du att vara en nyckelperson och ansvara för att designa, implementera och underhålla nätverksinfrastruktur för våra kunder. Du kommer att arbeta både självständigt och i samarbete med andra teammedlemmar för att säkerställa att våra kunders nätverk är stabila, säkra och effektiva.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar att:
Vi söker en nätverkstekniker som ska ingå i vår kunds team som arbetar med utveckling och underhåll av sitt datacenternätverk och accessnät. Vi söker en expert med fokus på kompetens inom Ciscos, Fortinet och Palo Altos nätverkskomponenter för att komplettera befintliga resurser och säkerställa bemanning i flera utvecklingsprojekt inom nätverk.
Erfarenhet av att designa/driva ett IT Infrastrukturs labb.
Designa och implementera nätverkslösningar baserat på kundens behov och krav
Utföra konfiguration, installation och driftsättning av nätverksutrustning och -tjänster
Utföra felsökning och problemlösning av nätverksrelaterade problem
Genomföra säkerhetsgranskningar och implementera säkerhetsåtgärder för att skydda nätverksinfrastrukturen
Dokumentera och rapportera nätverkskonfigurationer och förändringar
Vem är du?
Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort tekniskt intresse och gillar att arbeta med den senaste tekniken och hänga med i branschens utveckling. I rollen som konsult är du vårt ansikte utåt vilket kräver ett gott kundbemötande och en professionell attityd. Vi söker en ödmjuk och ärlig person som visar intresse och nyfikenhet inför uppgiften. Kraven för tjänsten innebär att du har:
Minst 10-12 års relevant arbetslivserfarenhet som Nätverkstekniker/Systemtekniker
10 års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av Cisco routing och switching
10 års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av Cisco ISE
10 års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av GetVPN
5 års arbetslivserfarenhet av Fortinet
5 års arbetslivserfarenhet av PaloAlto
Högskole- eller universitetsutbildning inom IT-teknik/nätverk/säkerhet eller annan lämplig utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer vara relevant för tjänsten
Arbetat med några av följande områden Windows (server och klient), Nätverks-infrastruktur och IT-säkerhet
Förmåga att arbeta självständigt och i team, med god kommunikationsförmåga
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande erfarenhet:
Erfarenhet av och god kunskap om Cisco Catalyst Center
Erfarenhet av att designa och utveckla ett IT Infrastrukturs labb.
Erfarenhet av arbete på en myndighet med mer än 10 000 anställda
Erfarenhet av Agilt arbetssätt enligt Scrum samt arbete i verktyget jira
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd, vilket bland annat innebär krav svenskt medborgarskap.
Det här uppdraget utförs i kundens lokaler i Solna. Möjlighet till hybridarbete ett par dagar i veckan är möjligt.
Vi erbjuder
En stimulerande och utmanande arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling
Möjlighet att arbeta med spännande projekt och teknologier i samarbete med erfarna kollegor
Attraktiva förmåner och konkurrenskraftig ersättning
Vilka är vi?
SysPartner levererar tjänster inom infrastruktur (Linux och Windows) samt systemutveckling. Vårt fokus ligger på konsultverksamhet men vi har även hostinglösningar och helhetskoncept för IT-drift. SysPartner har funnits sedan 2005 och har kontor i Linköping, Västerås, Stockholm och Luleå.
Vi strävar efter att vara det lilla familjära företaget samtidigt som våra konsulter ofta får chansen att arbeta i en större organisation med spännande tekniska lösningar hos våra kunder. SysPartner erbjuder dig som anställd en rad personalförmåner som vi är väldigt stolta över. Vi är alltid på jakt efter nya kollegor som vill vara med på vår fortsatta utvecklingsresa framåt!
Låter det spännande?
