Senior nätverkstekniker med expertis inom Cisco & CheckPoint
OM JOBBET
Vi söker dig som är senior nätverkstekniker med fokus på Cisco och CheckPoint. Du kommer arbeta i en stor och komplex IT-miljö i Stockholm, där säkerhet och driftsäkerhet är i centrum.
OM FÖRETAGETTjänsten är hos ett välkänt och etablerat företag i Stockholm. Här arbetar ett team av kompetenta specialister som värdesätter kvalitet, samarbete och långsiktiga lösningar. Arbetsmiljön präglas av engagemang, öppenhet och gemenskap, och det finns en stark vilja att skapa en kultur där medarbetare trivs och utvecklas.
ARBETSUPPGIFTER Drift, underhåll och utveckling av nätverksinfrastruktur
Konfiguration och administration av Cisco-routrar, switchar och brandväggar
Hantering av CheckPoint-brandväggar och relaterade säkerhetsprodukter
Felsökning och incidenthantering i stora nätverksmiljöer
Implementering av säkerhetspolicys och nätverksstandarder
Stöd i design och arkitektur av nätverkslösningar
ERFARENHETER OCH EGENSKAPER Minst 3 års erfarenhet som nätverkstekniker
Djup kunskap inom Cisco och CheckPoint
God erfarenhet av routing och switching
Kunskap inom brandväggsregler, säkerhetszoner och segmentering
Kunna flytande svenska i tal och skrift
Du ska vara självständig, lösningsorienterad och kommunikativ
Meriterande: erfarenhet av Palo Alto, F5, Juniper eller andra säkerhetslösningar
Vi söker dig som brinner för att utvecklas tillsammans med teamet och som gärna bygger vidare på din kompetens. Har du certifieringar inom Check Point (t.ex. CCSA, CCSE) och/eller Cisco (t.ex. CCNP, CCIE) är det meriterande och vi ser gärna att du vill fortsätta växa.
ÖVRIGT Plats: Stockholm Start: Omgående eller inom 3 månader Omfattning: Heltid
TID FÖR ANSÖKANLåter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
OM D-SOURCEYour source to IT D-Source är ett modernt konsultbolag med bredden mellan helpdesk, infrastruktur och Tech. Vi har lång erfarenhet av att förstå kunders IT-behov! Tveka inte att höra av dig om du är intresserad av att ta reda på mer.
Vad kan vi göra för dig och vad kan vi göra tillsammans?
INGET JOBB FÖR DIG? Lugnt! Du kan alltid registrera dig förutsättningslöst på D-Source jobbsida genom att Connecta med oss. Då hamnar du i vår kandidatdatabas och får koll på våra kommande aktuella tjänster.
