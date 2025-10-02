Senior nätverkstekniker med expertis inom Cisco
Är du expert på Ciscos nätverkskomponenter och vill arbeta med utveckling och underhåll av datacenternätverk och accessnät? Känns det spännande att arbeta på en myndighet i säkerhetsklassade miljöer? Då är detta uppdrag i Stockholm något för dig!
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som senior nätverkstekniker kommer du att vara en viktig del av kundens nätverksteam och arbeta med både utveckling och underhåll av datacenternätverk och accessnät. Du får en central roll i flera pågående och kommande utvecklingsprojekt, med fokus på bland annat kontorsflyttar och livscykelhantering av accessnätverket.
Arbetet innebär att du designar, konfigurerar, implementerar och felsöker nätverkslösningar baserade på Cisco-teknologi, inklusive routing, switching, Catalyst Center och VXLAN/EVPN. Du bidrar även till att säkerställa en stabil och driftsäker nätverksmiljö genom proaktivt underhåll, optimering och vidmakthållande av befintliga lösningar. Rollen omfattar också arbete med DNS/DHCP via Infoblox, liksom migreringar och uppgraderingar av nätverkskomponenter. Som senior specialist förväntas du stötta teamet med din expertkunskap inom Cisco-nätverkskomponenter och vara en nyckelresurs i både projekt och den dagliga verksamheten.
Din profil och kvalifikationer
Krav:
• Minst 8 års aktuell och relevant arbetserfarenhet av stora och komplexa Campus/wan nätverk
• Minst 8 års arbetserfarenhet av Cisco routing och switching
• Minst 2 års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av Cisco Catalyst Center
• Minst 2 års erfarenhet av VXLAN/EVPN
• Erfarenhet av Infoblox DNS/DHCP
• Erfarenhet av migreringar och uppgraderingar av komponenter rörande IT- infrastruktur med fokus på nätverk
• Erfarenhet av praktiskt arbete med underhåll, livcykelhantering och vidmakthållande av komponenter rörande IT-infrastruktur
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete på stor myndighet
• Erfarenhet av arbeta i ärendehanteringssystemet ServiceNow
Vad vi erbjuder
Vi hjälper dig att nå dina personliga mål. Vi tycker nämligen att alla våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas, oavsett om de är juniorer eller har några år på nacken. Därför erbjuder vi alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Och inte nog med det - du som konsult får även lägga upp en individuell utbildningsplan utifrån dina speciella intresseområden, där vi tar notan för både studiematerial och certifieringar. Hos oss på Centric kommer du snabbt in i gemenskapen genom våra interna och externa aktiviteter där vi träffas och hittar på något roligt tillsammans.
Centric är ett IT-företag med ca 350 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
