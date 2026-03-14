Senior nätverkstekniker - uppdrag hos större myndighet
2026-03-14
Vi söker nu en nätverksexpert till ett uppdrag hos en större svensk myndighet. Du kommer att arbeta i en stabil och trygg miljö tillsammans med ett mycket kompetent och glatt team av konsulter. Här finns en stark laganda och en arbetsplats där samarbete, professionalism och trivsel står i centrum.
Om rollen
I rollen som nätverkstekniker arbetar du både operativt och strategiskt med en omfattande och komplex nätverksmiljö. Du bidrar med djup teknisk kompetens, driver förbättringar i nätverksplattformen och kan vid behov leda arbets- och projektgrupper inom nätverksområdet.
Huvudsakliga arbetsområden
Säkerställa drift, övervakning och felsökning av LAN- och WAN-miljöer
Installera, konfigurera och dokumentera nätverksutrustning såsom routrar, switchar, accesspunkter, brandväggar och proxy
Delta i den dagliga driften tillsammans med övriga tekniker i teamet
Planera, optimera och vidareutveckla nätverksplattformen
Ansvara för administration och dokumentation av nätverket
Kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har minst 8 års erfarenhet inom nätverk och som är expert inom ditt teknikområde. Du har arbetat med komplexa nätverksmiljöer och levererar lösningar med mycket hög kvalitet. Du är även van att leda tekniska initiativ samt arbets- eller projektgrupper.
Du har god erfarenhet av:
Nätverksdesign inom MAN, LAN, WAN, WLAN och datacenter
Cisco-baserade nätverksmiljöer
Trafikanalys och kapacitetsplanering
Behovsanalys och införande av nya nätverkslösningar
Vidareutveckling av befintliga nätverksmiljöer
Anpassning av nätverk för videokommunikation och IP-telefoni
IT-säkerhetslösningar kopplade till internetåtkomst
Skalning av nätverk för hög belastning eller organisationer med flera kontor och länder
Intrångsdetektering, loggning och larm i komplexa nät
Vi erbjuder
Uppdrag i en stabil och samhällsviktig verksamhet
Samarbete med ett erfaret och mycket trevligt konsultteam
Möjlighet att arbeta med stora och avancerade nätverksmiljöer
En arbetsplats där kompetens, kvalitet och samarbete står i fokus
Är du en erfaren nätverksexpert som vill bidra i en avancerad och stabil IT-miljö tillsammans med ett starkt team? Då ser vi fram emot din ansökan.
Om MW Group
MW Group är ett modernt nordiskt totalförsvarsbolag som levererar teknik, tjänster och personal för Nordens samhällskritiska infrastruktur, totalförsvar samt privata företag och, myndigheter. MW Group levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på den nordiska hemmamarknaden och utomlands om behovet är globalt. MW Group är partner med den svenska, finska och danska försvarsmakten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MW Sverige AB
https://mwgroup.se/
169 73 SOLNA
MW Group Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Nils Olofsson De-Millo nils.olofsson.demillo@mw.group
9798079