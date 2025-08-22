Senior montör sökes till högteknologiskt företag
A-Talent Tech Management Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Täby
2025-08-22
Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Till vår kund söker vi en montör som har ett öga för detaljer och vill arbeta på avancerade maskiner. Arbetet sker i företagets produktion i en högteknologisk miljö som har låga toleranser där kvalitet alltid är prio ett.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av monteringsarbete inom produktion. Troligen har du en verkstadsteknisk eller fordonsmekanisk utbildning eller motsvarande i grunden. Du har ett brinnande intresse för teknik och är tekniskt händig. Du får gärna vara en amatörmekare av rang på din fritid, exempelvis bygger du motorcyklar, renoverar bilar eller varför inte en byggt dig en helikopter. Arbetsuppgifterna inkluderar bl.a. att bygga kablage, installera programvara samt en hel del mekanik. Du kommer arbeta i en levande miljö där kontor, lager och tillverkning sker i samma fina byggnad.
Arbetstiderna är på dagtid och du kommer att arbeta i rena och fina miljöer med härliga kollegor på heltid (40h/vecka).
Detta gäller ett konsultuppdrag med start omgående och tillsvidare. Du kommer bli anställd hos oss på A-Talent Tech och arbeta ute hos vår kund i Täby, Stockholm. Anställningsformen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Du har samma fördelar hos A-Talent Tech som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som pension (med möjlighet till extra flexpension), friskvårdsbidrag, försäkringar och rabatt på träningskort.ProfilKvalifikationer
Relevant arbetslivserfarenhet inom teknisk montering
Kunskaper inom el och/eller mekanik
God kunskap av att läsa elschema eller mekaniska ritningar
Arbetsbeskrivningar förekommer både på svenska och engelska vilket gör att svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Starkt meriterande
Meriterande med relevant utbildning t.ex. verkstadsteknisk eller fordonmekanisk utbildning
Det är starkt meriterande med en god datavana, att du kan läsa kretskortsscheman, och har erfarenhet av att bygga el-rackar
Arbetslivserfarenhet som flygtekniker eller liknande arbete
Önskade personliga egenskaper: fokuserad på små detaljer, ha struktur i arbetet och kunna arbeta med olika arbetsgrupper och deras arbetssätt.
Om A-Talent Tech
A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till er organisation. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?
Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar och tillsättning löpande så vänta inte med din ansökan. Vid frågor är du välkommen att höra av dig till Johanna Nilsson på johanna.nilsson@atalent.se
. Ersättning
