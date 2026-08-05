Senior montör inom mekanik och/eller elektronik

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm
2026-08-05


Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Danderyd, Huddinge eller i hela Sverige

Senior Montör – Mekanik / Elektronik – Täby
Vi söker nu erfarna montörer till ett högteknologiskt industriföretag i Täby som utvecklar och bygger några av marknadens mest avancerade maskinsystem.
Du kommer arbeta med komplex montering i tekniskt avancerad miljö där kvalitet, precision och noggrannhet står i absolut fokus.
ArbetsuppgifterMontering av mekaniska moduler och rack
Kablage och kabeldragning
Lödning P1/P2
Finmekanisk montering
Ritningsläsning och arbete efter instruktioner
Kvalitetskontroller och egenkontroll
Vi söker dig somHar erfarenhet av avancerad montering inom industri
Är van vid kablage och elektronikmontering
Har erfarenhet av lödning
Kan läsa tekniska ritningar
Är mycket noggrann och kvalitetsmedveten
Talar och skriver svenska obehindrat

Meriterande är erfarenhet från exempelvis försvar, medicinteknik, telecom eller annan högteknologisk produktion.
ÖvrigtPlacering: Täby
Start: Omgående / enligt överenskommelse
Heltid
Säkerhetsprövning och bakgrundskontroll genomförs innan anställning

Vi ser gärna att du har erfarenhet av avancerad montering, kablage, testning eller verifiering av tekniska produkter och system. Som person är du noggrann, ansvarstagande och kvalitetsfokuserad. Du uppskattar att arbeta med precision och har ett naturligt driv att hitta lösningar när tekniska utmaningar uppstår.

Publiceringsdatum
2026-08-05

Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Peter på peter.letowski@kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207)
Odengatan 40 (visa karta)
113 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
Kraftsam Rekrytering & Bemanning

Kontakt
Rekryterare
Peter Letowski
peter.letowski@kraftsam.se

Jobbnummer
10022411

Prenumerera på jobb från Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB: