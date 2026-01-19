Senior mjukvaruutvecklare till växande konsultbolag i Stockholm
Vill du fortsätta utvecklas tekniskt och samtidigt vara med och bygga ett konsultbolag från ett tidigt skede?
Hos oss på Xamera DEV i Stockholm blir du en del av ett växande konsultbolag inom mjukvaruutveckling, där du är med tidigt och faktiskt kan påverka hur vi bygger bolaget, kulturen och vägen framåt.
Vi är i en spännande expansionsfas och söker seniora utvecklare som vill kombinera tekniskt djup med möjligheten att vara en del av en tillväxtresa.
Hos oss får du: Kvalificerade uppdrag hos attraktiva kunder Nära dialog, korta beslutsvägar och tydligt fokus på dig Vara med från början och bygga något långsiktigt Möjlighet att påverka både teknikval och bolagets utveckling
Kontor i Gamla stan, Stockholm När du inte är ute på uppdrag har du ett kontor mitt i Gamla stan för spontana snack, kunskapsdelning, AW:s och tillhörighet. Du ska känna att du hör hemma hos oss, även som konsult.
Vi tror att du är senior, nyfiken och vill mer Du har flera års erfarenhet inom mjukvaruutveckling (backend, frontend, fullstack, moln m.m.) och drivs av kvalitet, utveckling och sammanhang, inte titlar och hierarkier.
Låter det intressant? Hör av dig eller skicka en ansökan - vi tar gärna ett första, förutsättningslöst samtal.
Kontaktperson: Maja Palmqvist, ansvarig rekryterare Maja.palmqvist@xamera.se
+46 72 402 27 50
