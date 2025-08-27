Senior mjukvaruutvecklare till Syntronic i Göteborg
2025-08-27
Nu växlar vi upp i Göteborg och fyller på teamet med ännu fler seniora mjukvaruutvecklare!
Vi tycker att det är toppenbra om du redan har erfarenhet inom mjukvaruutveckling så att du kan hjälpa till med de lite mer avancerade uppdragen och problemställningarna vi har samt kunna lära dina lite mindre erfarna kollegor hur en funktionell kod ska skrivas.
Vi söker seniora mjukvaruutvecklare som har kunskap eller förståelse i något av dessa programmeringsspråk och verktyg:
C
C#
C++
Java
Python
Git
Matlab
Vi önskar att du som senior mjukvaruutvecklare hos oss har:
En högskole- eller civilingenjörsexamen inom t.ex. Datavetenskap, Systemutveckling, Mjukvaruutveckling eller liknande
Minst 5 eller fler års erfarenhet som mjukvaruutvecklare
Förmåga att kommunicera flytande på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vi kommer att göra allt för att du ska trivas som mjukvaruutvecklare hos oss. Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vi arbetar för en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt.
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 25 september. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
