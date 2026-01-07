Senior mjukvaruutvecklare inom AI/ML till avancerat utvecklingsuppdrag

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Karlskoga
2026-01-07


Publiceringsdatum
2026-01-07

Beskrivning
Vi söker en erfaren mjukvaruutvecklare med specialistkompetens inom artificiell intelligens och maskininlärning för ett tekniskt avancerat konsultuppdrag inom försvarsrelaterad systemutveckling. Rollen innebär arbete med ett långräckviddigt system där kraven på prestanda, säkerhet och tillförlitlighet är mycket höga. Uppdraget passar dig som vill arbeta nära tekniska gränser och bidra till utveckling av lösningar i absolut framkant, i en miljö där kvalitet och precision är avgörande.

Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår du som konsult i ett agilt och tvärfunktionellt utvecklingsteam med ansvar för vidareutveckling av ett avancerat planeringssystem. Arbetet fokuserar på att förbättra systemets prestanda, autonomi och förmåga att hantera mycket stora datamängder. Du arbetar genom hela utvecklingskedjan, från systemarbete och kravanalys till design, implementation, testning, verifiering, felsökning och leverans. Rollen innebär även aktivt deltagande i teamets agila arbetssätt, där du bidrar med teknisk kompetens, samarbete och kontinuerliga förbättringar.

Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling

Minst 2-3 års erfarenhet av arbete med AI/ML, exempelvis inom klassificering, optimeringsproblem och prediktiv analys

Erfarenhet av utveckling i C och C++

Erfarenhet av mjukvarutestning och kvalitetssäkring i C/C++

Erfarenhet av arbete i agila team

God samarbetsförmåga och vana att dela kunskap inom team

Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av Ada

Erfarenhet av CUDA

Erfarenhet av designarbete och mjukvaruarkitektur

Anställningsvillkor
Arbetsmodell: På plats

Placeringsort: Karlskoga eller Solna

Distansarbete: Ej möjligt

Uppdragsperiod: 2026-03-16 till 2027-03-15, med möjlighet till förlängning

Anställningsgrad: Heltid

Säkerhetsprövning: Godkänd säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsregler krävs

Om du är redo att ta dig an en roll inom mjukvaruutvecklare inom AI/ML och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Herrgårdsvägen (visa karta)
371 42  KARLSKRONA

Arbetsplats
Q AB

Jobbnummer
9672331

