Senior mjukvaruutvecklare inom AI/ML till avancerat utvecklingsuppdrag
2026-01-07
Vi söker en erfaren mjukvaruutvecklare med specialistkompetens inom artificiell intelligens och maskininlärning för ett tekniskt avancerat konsultuppdrag inom försvarsrelaterad systemutveckling. Rollen innebär arbete med ett långräckviddigt system där kraven på prestanda, säkerhet och tillförlitlighet är mycket höga. Uppdraget passar dig som vill arbeta nära tekniska gränser och bidra till utveckling av lösningar i absolut framkant, i en miljö där kvalitet och precision är avgörande.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår du som konsult i ett agilt och tvärfunktionellt utvecklingsteam med ansvar för vidareutveckling av ett avancerat planeringssystem. Arbetet fokuserar på att förbättra systemets prestanda, autonomi och förmåga att hantera mycket stora datamängder. Du arbetar genom hela utvecklingskedjan, från systemarbete och kravanalys till design, implementation, testning, verifiering, felsökning och leverans. Rollen innebär även aktivt deltagande i teamets agila arbetssätt, där du bidrar med teknisk kompetens, samarbete och kontinuerliga förbättringar.Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling
Minst 2-3 års erfarenhet av arbete med AI/ML, exempelvis inom klassificering, optimeringsproblem och prediktiv analys
Erfarenhet av utveckling i C och C++
Erfarenhet av mjukvarutestning och kvalitetssäkring i C/C++
Erfarenhet av arbete i agila team
God samarbetsförmåga och vana att dela kunskap inom team
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av Ada
Erfarenhet av CUDA
Erfarenhet av designarbete och mjukvaruarkitekturAnställningsvillkor
Arbetsmodell: På plats
Placeringsort: Karlskoga eller Solna
Distansarbete: Ej möjligt
Uppdragsperiod: 2026-03-16 till 2027-03-15, med möjlighet till förlängning
Anställningsgrad: Heltid
Säkerhetsprövning: Godkänd säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsregler krävs
Om du är redo att ta dig an en roll inom mjukvaruutvecklare inom AI/ML och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
