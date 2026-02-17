Senior mjukvaruutvecklare - Mission Planning & avancerade system
Professional Galaxy AB / Datajobb / Karlskoga
2026-02-17
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Professional Galaxy söker en Senior mjukvaruutvecklare - Mission Planning & avancerade system på uppdrag av vår klient.
Vi söker nu en senior mjukvaruutvecklare till ett kvalificerat konsultuppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Uppdraget är tekniskt avancerat och riktar sig till dig som vill arbeta med robust, prestandakritisk mjukvara i system där kvalitet, precision och tillförlitlighet är avgörande.
Du blir en viktig del av ett erfaret och agilt utvecklingsteam som vidareutvecklar ett världsledande långräckviddigt system, där din insats har direkt påverkan på både teknisk utveckling och projektets framgång.
Om uppdraget
Uppdraget omfattar mjukvaruutveckling av avancerade missil- och Mission Planning-system. En central del av arbetet är vidareutveckling av ett mission planning-system som står inför omfattande uppgraderingar avseende prestanda, autonomi och hantering av stora och komplexa datamängder.
Systemet ställer mycket höga krav på noggrannhet, modularitet och teknisk precision. Arbetet är därför både komplext och utvecklande, med stort fokus på hållbar design och teknisk innovation.
Som konsult deltar du genom hela utvecklingscykeln och arbetar bland annat med:
Systemarbete och kravhantering Design och mjukvaruarkitektur Implementation i prestandakritiska miljöer Test, verifiering och felsökning Leverans och vidareutveckling i nära samarbete med teamet Arbetet omfattar flera nivåer i systemet - från hårdvarunära mjukvara till applikationslogik och användargränssnitt - och bedrivs enligt agila arbetssätt.
Krav
För att vara aktuell för uppdraget krävs att du har:
• Senior erfarenhet av mjukvaruutveckling (nivå 4) -Djupgående kunskaper i C och C++ -Erfarenhet av designarbete och mjukvaruarkitektur -Erfarenhet av mjukvarutestning och kvalitetssäkring -Vana att arbeta i agila team -Förmåga att arbeta strukturerat i tekniskt krävande och säkerhetskritiska miljöer
Meriterande:
Erfarenhet av Ada Erfarenhet av CUDA
Övrig information
Arbetsmodell: 100 % på plats Uppdragsperiod: 2026-04-06 - 2026-12-31 Möjlighet till förlängning: Ja Säkerhet: Uppdraget kräver genomförd och godkänd säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. För vissa befattningar kan krav på svenskt medborgarskap förekomma.
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
