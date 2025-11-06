Senior miljökonsult med fokus miljöteknik och riskbedömningar
Afry AB / Hälsoskyddsjobb / Malmö Visa alla hälsoskyddsjobb i Malmö
2025-11-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-11-06Beskrivning av jobbet
Vi söker dig som vill vara en del av AFRY 's spännande framtid. Brinner du för att lösa miljöutmaningar och bidra till framtidens samhälle? Vill du vara med och ta lead på teknisk utveckling där miljö, hållbarhet och digitala lösningar samspelar? Då finns möjligheterna för att göra detta tillsammans med andra #teamplayers inom AFRY's affärsområde Environment.
Inom affärsområde Environment erbjuder AFRY kvalificerade konsulttjänster inom förorenade områden samt miljö & hållbarhet. I Malmö har AFRY i dagsläget en stor sektion som arbetar med anmälnings- och tillståndsärenden, vatten- och luftutredningar, miljökonsekvensbeskrivningar, miljöutredningar, miljötekniska markundersökningar, miljökontroller, riskbedömningar, hållbarhet, revision, miljöledning och kvalitetsledning. Vår kundbas är bred och kunderna finns både inom den privata såväl som den kommunala och statliga sektorn.
Vi söker dig som är en erfaren miljökonsult inom förorenade områden. Som en del av vårt team kommer du att spela en central roll i att leda uppdrag eller ingå som expert/specialist. Huvudfokus för rollen som erfaren miljökonsult inom förorenade områden är projekt- och utvecklingsarbete gärna med en profil inom fördjupade riskbedömningar. Du kommer att arbeta nära våra kunder för att identifiera, bedöma och hantera miljörisker. Affärsmässighet är viktigt och du kommer arbeta i uppdrag från anbudsskede till genomförande och rapportering. Vi värdesätter din förmåga att analysera komplexa situationer och din erfarenhet av att hantera projekt från start till mål. Som en del av vårt team kommer du att ha möjlighet att arbeta med erfarna kollegor både lokalt och nationellt inom området för att bidra till att skapa hållbara lösningar för miljön. Du kommer även vara delaktig i att utbilda och utveckla juniora kollegor.
Inom AFRY finns möjlighet att bidraga och driva teknikutvecklingen nationellt inom våra olika teknikområden där förorenade områden har ett eget teknikområde med kopplingar till universitet och forskning. Flera av våra erfarna konsulter har forskarbakgrund och har pågående samarbeten tillsammans med högskolor och universitet. Kvalifikationer
På AFRY lever vi efter våra värdeord: "Brave - Devoted - Team players" vilket även säger mycket om vem vi söker! Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, då vi värdesätter engagemang, flexibilitet och förmåga att samarbeta med andra.
För att lyckas bra och trivas i din roll som senior miljökonsult söker vi dig som har:
Eftergymnasial utbildning, antingen en akademisk naturvetenskaplig/teknisk (civil-/högskoleingenjör) utbildning med avlagd examen inom miljöteknik, kemi, geologi, ekosystemteknik eller motsvarande delar som berör miljöområdet.
Mycket god samarbetsförmåga och intresse av att bidra med din erfarenhet.
Mångårig erfarenhet (>10år) inom förorenade områden.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av fördjupade riskbedömningar och infrastrukturprojekt, industriprojekt, anläggningsentreprenader, exploateringsuppdrag, masshantering.
Det är meriterande, men inte ett krav, om du även har erfarenhet inom något av områdena sediment, vattenkvalité, huvudstudier, åtgärdsutredning eller sanering.
Ytterligare information
Vi erbjuder en arbetsplats och ett team som bäst kan beskrivas som professionella, affärsmässiga och som har roligt tillsammans!
AFRY rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare. Vi vet att medarbetare som mår bra, både fysiskt som psykiskt, är den viktigaste framgångsfaktorn. Därför fokuserar vi på säker arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid. Vi vill att du ska ha en vardag som fungerar - hinna lämna, hämta, träna, handla eller bara sova lite längre på morgonen.
Genom Club AFRY främjar vi vår kultur som bygger på passion och lagspel. Vi erbjuder roliga fritidsaktiviteter tillsammans med våra härliga kollegor! Vårt arbete med mångfald är ständigt pågående. En mix av personligheter och bakgrunder gör oss ännu starkare, mer kreativa och framgångsrika ute på marknaden.
Sista ansökningsdag är den 31 decemberr 2025. Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Nu har vi beskrivit den vi söker och har du några som helst frågor om rollen eller om AFRY som arbetsgivare är du varmt välkommen att höra av dig.
Kontaktuppgifter för frågor:
Terese Edlund, Sektionschef
• 46 10 505 02 38terese.edlund@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13143G". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9591757