Senior Miljökonsult - Infrastruktur och järnväg
Centio Consulting Group AB / Hälsoskyddsjobb / Göteborg
2025-10-22
Vi söker en erfaren miljökonsult till ett uppdrag hos Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag på heltid med placering vid kundens kontor i Göteborg eller Borlänge, alternativt vid annan ort där kunden har kontor. Uppdraget kräver ett nära samarbete med flera funktioner inom organisationen, vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga och flexibilitet.
Uppdraget
I denna roll arbetar du som miljökonsult med fokus på granskning av miljödokumentation i samband med mottagning av ny eller ombyggd järnvägsanläggning. Du verkar som stöd till anläggningsförvaltningen i miljöfrågor och är en nyckelperson vid överlämning av miljötillgångar från investeringsprojekt. Arbetet sker i nära samverkan med andra miljöresurser inom organisationen samt med tekniska och administrativa funktioner. Rollen kräver förmåga att tolka myndighetsbeslut, fördela ansvar och samordna miljöarbetet kopplat till järnvägsanläggningen.Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Granska miljödokumentation vid mottagning av ny eller ombyggd järnvägsanläggning
Tolka myndighetsbeslut och samverka med anläggningsförvaltare kring ansvarsfördelning
Fungera som första ingång vid överlämning av miljötillgångar från investeringsprojekt
Hantera miljöfrågor kopplat till avdelningens anläggningsansvar
Delta vid framtagande av funktionsutredningar
Samverka med verksamhetsstyrning och annan miljökompetens inom organisationen
Krav (OBS, obligatoriska)
Universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp inom miljöområdet med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning, alternativt annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms likvärdig.
Flerårig erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor kopplade till miljöbalken, såsom myndighetsärenden, miljöutredningar och uppföljning.
Bred och aktuell generell miljökompetens.
Erfarenhet av samordnande roller med ansvar för kommunikation och förankring av ärenden.
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift.
Meriterande
Har minst ett års erfarenhet av liknande arbete inom Trafikverket, annan myndighet eller kommun.
Har minst ett års erfarenhet av arbete med miljöfrågor inom järnväg i drift- och underhållskede. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
