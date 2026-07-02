Senior Mekanikkonstruktör till Globalt Teknikföretag i Jönköping
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-07-02
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Är du en erfaren konstruktör som vill arbeta nära både produkt, teknik och utveckling i R&D-miljö? Trivs du i en roll där du får kombinera konstruktion i CATIA med tekniskt samarbete, problemlösning och helhetstänk? Här får du möjlighet att bidra i utvecklingen av komplexa produkter och successivt ta ett större tekniskt ansvar i en organisation som befinner sig i en spännande förändringsresa.
Om tjänstenSom Senior Mekanikkonstruktör blir du en del av ett utvecklingsteam som arbetar med bensindrivna motorsågar och tillhörande motorkomponenter. Teamet ansvarar både för produktvård och nyutveckling, vilket innebär att du får arbeta med tekniska förbättringar av befintliga produkter såväl som utveckling av nya lösningar. Här finns en nära koppling mellan konstruktion, labbverksamhet, test, kravställning och produktens faktiska funktion.
Organisationen befinner sig just nu i en förändringsresa där nya roller, arbetssätt och beslutsvägar håller på att formas. Fokus ligger på att arbeta mer effektivt, fatta fler beslut nära verksamheten och skapa ett tätare samarbete mellan olika funktioner. Du blir en del av ett team med en bra mix av juniora och seniora kollegor, där du får möjlighet att både bidra med din erfarenhet och fortsätta utvecklas.
I rollen arbetar du med mekanisk konstruktion och produktutveckling i en tekniskt avancerad miljö. Du kommer att vara delaktig i utvecklingen av robusta, geometrisäkrade och hållbara konstruktioner där mekanik, funktion, kravbild och produkthelhet behöver samspela. Rollen innebär nära samarbete med bland annat projektledare, konstruktörer, lead engineers, platform leads, R&D och andra kringliggande funktioner.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Arbeta med mekanisk konstruktion och produktutveckling av komplexa produkter och komponenter
Bidra till produktvård, förbättringsarbete och nyutveckling
Ta fram och vidareutveckla konstruktionslösningar i CATIA
Arbeta med geometri, gränssnitt, robust design och produktens helhetsfunktion
Samarbeta nära projektledare, konstruktörer, labb, test och andra tekniska funktioner
Driva tekniska frågor framåt på ett strukturerat och lösningsorienterat sätt
Bryta ner komplexa problem i mindre delar och omsätta dem till konkreta aktiviteter
Bidra till utveckling av arbetssätt, samarbetsformer och kortare beslutsvägar
Successivt ta ett större tekniskt ansvar kopplat till produktens helhet, gränssnitt och långsiktiga utveckling
Vi söker dig som:Har några års erfarenhet av mekanisk konstruktion och produktutveckling
Har goda kunskaper i CATIA
Har förståelse för geometrisäkring, robust design och gränssnitt mellan olika delar i en produkt
Har erfarenhet av att arbeta systematiskt med tekniska problem och konstruktionslösningar
Har förmåga att se både detaljer och helhet i en produkt
Har vana av att samarbeta med flera olika funktioner, exempelvis R&D, test, projektledning, produktion eller labb
Har goda kunskaper i svenska och engelska, då båda språken används i samarbetet med interna kontaktytorDet är inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet av att ta ett sammanhållande tekniskt ansvar inom konstruktion eller produktutveckling
Erfarenhet från komplexa produkter med höga tekniska krav och många gränssnitt
Tidigare arbetat som senior konstruktör, teknisk delprojektledare, lead engineer eller i en liknande roll
För att trivas i rollen tror vi att du är en person med starkt självledarskap, god struktur och ett genuint engagemang för teknik och produktutveckling. Du tar egna initiativ, söker upp den information du behöver och trivs i en miljö där du får kombinera teknisk problemlösning med samarbete. Vidare ser vi att du är prestigelös, kommunikativ och har lätt för att skapa samsyn mellan olika intressenter. Då rollen innebär många kontaktytor tror vi även att du har förmågan att driva frågor framåt, hitta väl avvägda kompromisser och bidra till lösningar som är bäst för helheten
Om kundföretagetFöretaget är ett globalt teknikbolag med lång erfarenhet av att utveckla avancerade produkter för professionella användare. Verksamheten präglas av innovation, hög teknisk kompetens och ett starkt fokus på kvalitet, hållbarhet och användarupplevelse. Här arbetar medarbetare inom bland annat produktutveckling, konstruktion, test, mjukvara, hårdvara och produktion tillsammans för att skapa robusta produkter som används i krävande miljöer världen över.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult.
Övrig infoOmfattning: Heltid
Start: Efter sommaren eller enligt överenskommelse
Placering: Jönköping
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Amanda, amanda@friday.se
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om FridayPå Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Ågatan 14 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Friday Sydost Kontakt
Rekryterare
Amanda Hedberg amanda.hedberg@friday.se +46735231066 Jobbnummer
9989352