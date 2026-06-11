Senior mekanikkonstruktör inom specialmaskiner och CE-märkning
Knightec Group Hardware and Design AB / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-11
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Därför är detta jobb för dig Du drivs av att lösa komplexa tekniska utmaningar och vill ta ett helhetsansvar i utvecklingsprojekt. Här får du inte bara konstruera – du är med hela vägen från koncept till färdig maskin, inklusive ansvar för att säkerställa att lösningarna uppfyller gällande regelverk.
Du blir en del av vårt inhouse-team där vi utvecklar produkter åt våra produktionskunder. Rollen innebär ett stort eget ansvar och möjlighet att påverka både tekniska lösningar och arbetssätt. Du samarbetar tätt med kollegor, kunder och leverantörer, och får en central roll i att driva projekt framåt.
Du tillhör vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med specialistkunskap för att utveckla produkter och produktionslösningar – från idé till implementering i industriell miljö.
Arbetsuppgifter Du arbetar i tvärfunktionella team där samarbete är nyckeln, men med ett tydligt eget ansvar i dina projekt. Rollen är bred och innefattar både tekniskt djup och koordination.
Konstruktion och utveckling av komplexa specialmaskiner
Konstruktionsarbete från idé till färdig produkt
Ansvara för och driva arbetet kring CE-märkning och maskinsäkerhet
Säkerställa att konstruktioner uppfyller gällande maskinförordning och standarder
Delta i konceptutveckling, kravställning och tekniska vägval
Arbeta med leverantörskontakter, tekniska inköp och uppföljning
Vara delaktig i installation, verifiering och överlämning till kund
Kvalifikationer Vi söker dig som är trygg i din kompetens och trivs i en roll där du får kombinera teknik, ansvar och samarbete. Du tycker om att tillsammans med teamet bryta ner dessa utmaningar för att nå den bästa lösningen. Du är en person som tycker om att dela med dig av dina kunskaper samtidigt som du självständigt kan driva ditt eget arbete framåt. Utöver dina personliga egenskaper behöver du ha följande:
Utbildningsbakgrund inom maskinteknik
Minst fem års erfarenhet av att arbeta som mekanikkonstruktör
Erfarenhet av att jobba med konstruktion och produktutveckling
God kunskap om CE-märkning, maskindirektiv/maskinförordning och riskbedömning
Erfarenhet av att driva eller hålla ihop CE-märkningsprocesser
Goda kunskaper i CAD
Erfarenhet från tillverkande industri är meriterande
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det? Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort. För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Örnsköldsvik, Magasinallén 2E. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-07-10. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Paola Banegas, Talent Acquisition Lead. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7890121-2047403". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Hardware and Design AB
(org.nr 556622-2609), https://career.knightecgroup.com
Magasinsallén 2E (visa karta
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891 39 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9958624