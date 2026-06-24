Senior mekanikkonstruktör - luftintagssystem

Agile Resources AB / Elektronikjobb / Göteborg
2026-06-24


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Vill du arbeta med mekanisk konstruktion i ett chassiteam och skapa hållbara, säkra lösningar för ett luftintagssystem i Göteborg?
Här får du arbeta med mekanisk konstruktion i ett chassiteam och bidra till hållbara, säkra lösningar för ett luftintagssystem. Rollen passar dig som trivs i nära samarbete med flera funktioner och vill utvecklas i en tekniskt avancerad miljö.
Om rollen
Du arbetar med design och konstruktion för en robust och säker installation.
Rollen är tvärfunktionell och kräver god samarbetsförmåga.
Du blir en del av utvecklingsarbetet inom chassiområdet.

Det här kommer du göra
Ta fram konstruktionslösningar för luftintagssystem.
Säkerställa att lösningarna är hållbara och säkra.
Samarbeta med olika funktioner i utvecklingsarbetet.
Bidra med teknisk input i produktutvecklingen.

Vi söker dig som har
Gedigen erfarenhet av mekanisk konstruktion.
God kunskap om utvecklingsprocesser inom fordonsindustrin.
Mycket god vana av att arbeta i PTC Creo eller likvärdigt CAD-system.
Stark kommunikativ förmåga och god förmåga att hantera flera parallella uppgifter.

Teknik & Verktyg
PTC Creo
CAD-system
Mekanisk konstruktion
Produktutveckling

Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Ej specificerat

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-96ab50c2e0ca39a6".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Agile Resources AB (org.nr 559359-5258)
417 53  GÖTEBORG

Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh
neethi.gopinadh@agile.nu
0760203611

Jobbnummer
9977985

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