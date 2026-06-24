Senior mekanikkonstruktör - luftintagssystem
Agile Resources AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-06-24
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Vill du arbeta med mekanisk konstruktion i ett chassiteam och skapa hållbara, säkra lösningar för ett luftintagssystem i Göteborg?
Här får du arbeta med mekanisk konstruktion i ett chassiteam och bidra till hållbara, säkra lösningar för ett luftintagssystem. Rollen passar dig som trivs i nära samarbete med flera funktioner och vill utvecklas i en tekniskt avancerad miljö.
Om rollen
Du arbetar med design och konstruktion för en robust och säker installation.
Rollen är tvärfunktionell och kräver god samarbetsförmåga.
Du blir en del av utvecklingsarbetet inom chassiområdet.
Det här kommer du göra
Ta fram konstruktionslösningar för luftintagssystem.
Säkerställa att lösningarna är hållbara och säkra.
Samarbeta med olika funktioner i utvecklingsarbetet.
Bidra med teknisk input i produktutvecklingen.
Vi söker dig som har
Gedigen erfarenhet av mekanisk konstruktion.
God kunskap om utvecklingsprocesser inom fordonsindustrin.
Mycket god vana av att arbeta i PTC Creo eller likvärdigt CAD-system.
Stark kommunikativ förmåga och god förmåga att hantera flera parallella uppgifter.
Teknik & Verktyg
PTC Creo
CAD-system
Mekanisk konstruktion
Produktutveckling
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Ej specificerat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-96ab50c2e0ca39a6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9977985