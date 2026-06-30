Senior Mekanikkonstruktör - Du ritar och integrerar. CV90 levererar!
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Elektronikjobb / Örnsköldsvik Visa alla elektronikjobb i Örnsköldsvik
2026-06-30
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Att konstruera är en sak. Att konstruera mekaniken i fordonen som skyddar vår demokrati och räddar liv är något annat.
Vi söker en senior mekanikkonstruktör till Vetronics Variant Integration Dept. hos oss på BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik.
Här integreras elektroniken, kablaget och kommunikationssystemen i CV90 och BvS10 två av Europas mest efterfrågade stridsfordon just nu.
Vad du faktiskt kommer att göra
Du konstruerar i CATIA V5: kapslingar för elektronik, fästen för radio- och kommunikationsutrustning, kablagedragning och integration av kundernas system i fordonet. Det handlar om mekanik som ska klara vibrationer, temperaturspann, EMC-krav och fältförhållanden där en lös skruv kan bli ett problem långt hemifrån.
Du följer dina konstruktioner från första skiss till serieleverans. Eftersom utvecklingsverkstaden ligger ett par minuter bort kan du prototypa, testa och justera utan att vänta på nästa veckomöte. När produkten går till serie står du bredvid montörerna och ser vad som faktiskt händer när det går från ritning till verklighet. Få konstruktörsroller har så kort väg mellan beslut och konsekvens.
Du har också kontakt med leverantörer och kunder. Som senior är du ofta den som hanterar de svårare gränssnitten.
Teamet du blir en del av
Hos oss på Vetronics Variant Integration Dept. Vi har en bra mix av åldrar, och en trivselgrupp som drar ihop saker utanför jobbet tillsammans med angränsande avdelningar.
Som senior är du ofta den som juniora kollegor söker upp när det knepiga ska lösas. Det är en del av rollen, och en av de mer givande delarna.
Vem du är
Du är civilingenjör eller högskoleingenjör inom maskinteknik, design eller motsvarande, och har minst åtta års erfarenhet av att konstruera kompletta mekaniska system. Helst från fordonsindustrin, försvar eller annan tyngre maskinindustri, branscher där produkterna ska klara mer än att se bra ut på ritbordet.
Du är van vid CATIA V5 eller jämförbart verktyg, och du behöver inte slå upp grunderna i toleranssättning, materialval eller PLM-flöden.
Du hjälper hellre teamet vidare än markerar revir. Du tar ansvar för dina konstruktioner hela vägen, även när det innebär obekväma samtal med leverantörer eller en omgång till på prototypen.
Att bo i Örnsköldsvik
De flesta av oss pendlar på en kvart. Många har skidspåret eller backen inom ett fåtal minuter och båten i hamnen. Höga Kusten ligger på andra sidan stadsgränsen, och vilken årstid det än är finns det något att göra ute.
Bostadspriserna är en bråkdel av storstadens, kommunen är aktiv mot inflyttare och staden brukar hamna högt på listorna över trygga platser för barnfamiljer. Flera av våra medarbetare har flyttat hit för jobbet och stannat för allt det andra.
Mer om staden och regionen finns på jobbaochlev.se, inspiration.ornskoldsvik.se och hogakusten.com.
Om BAE Systems Hägglunds
BAE Systems har över 100 000 medarbetare i mer än 40 länder och levererar lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. I Örnsköldsvik utvecklar, tillverkar och integrerar Hägglunds militära fordon för kunder över hela världen, framför allt CV90 och BvS10.
Pålitlig, innovativ och djärv är ledorden för vår verksamhet.
Praktiskt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Örnsköldsvik. Sista ansökningsdag är 30 augusti, men vi går igenom ansökningar löpande och rekommenderar att du söker så snart du kan.
Vi arbetar under försvarssekretess. Alla som anställs genomgår säkerhetsprövning och drogtest, och svenskt medborgarskap är ett krav.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till:
Daniel Hälldahl, rekryterande chef, daniel.halldahl@baesystems.se
eller Annelie Öfverdahl-Nyberg, rekryteringsansvarig, annelie.ofverdahl-nyberg@baesystems.se
Vi har begränsad tillgänglighet under semesterperioden (V 28 – V 31) och återupptar rekryteringsprocessen när vi är tillbaka 3 augusti.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Östermalmsgatan 87 D (visa karta
)
114 59 STOCKHOLM Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Annelie Öfverdahl-Nyberg annelie.ofverdahl-nyberg@baesystems.se Jobbnummer
9985986