Senior Mekanikingenjör inom konceptutveckling
2026-01-13
Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior mekanikingenjör med fokus på konceptutveckling till ett uppdrag inom produktutveckling av robotgräsklippare. Du kommer arbeta nära ett team som tar nya idéer från tidiga skisser till fungerande och testade prototyper, med målet att kunna överlämna mogna koncept vidare till R&D.
Uppdraget passar dig som trivs i en praktisk utvecklingsmiljö där du kombinerar konstruktion, prototypbyggnation och verifiering, samt tar tydligt ägarskap för dina projektområden.
ArbetsuppgifterUtveckla nya koncept från idéstadiet till fungerande prototyp.
Bygga och testa koncept själv samt tillsammans med testingenjörer.
Planera, driva och ta ansvar för egna projektområden för att säkerställa ett färdigt och testat koncept.
Samarbeta tätt med teamet för att driva utvecklingsarbetet framåt.
Dokumentera och förbereda överlämning av koncept till R&D.
KravMinst 10 års erfarenhet av produktutvecklingsarbete inom mekanik.
Gedigen erfarenhet av konceptutveckling, gärna från blankt papper till fungerande prototyp.
Förmåga att självständigt driva och planera dina delar av projekt.
Mycket goda kunskaper i Catia.
Erfarenhet av Teamcenter.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
