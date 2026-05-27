Senior MEK-konstruktör med erfarenhet av beräkning till Tikab!
HR-Byrån i Mälardalen AB / Byggjobb / Solna Visa alla byggjobb i Solna
2026-05-27
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HR-Byrån i Mälardalen AB i Solna
, Stockholm
, Huddinge
, Håbo
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är senior MEK- konstruktör med erfarenhet av beräkning!
Vill du fortsätta utvecklas inom mekanikkonstruktion och samtidigt bli en del av ett av branschens starkaste lag?
Då har vi tjänsten till dig!
Tikab söker nu en erfaren konstruktör till vår verksamhet Mekanisk konstruktion och beräkning där fokus ligger på beräkning och konstruktion inom infrastruktur, järnväg eller kraftindustri. Publiceringsdatum2026-05-27Om tjänsten
Du kommer att ingå i ett kompetent och familjärt team där du arbetar brett med mekanisk konstruktion och hållfasthetsberäkning.
I rollen driver du egna kunduppdrag parallellt med större projekt tillsammans med specialister med lång erfarenhet inom mekanik och beräkning.
Arbetet innebär:
Konstruktion/problemlösning med stöd av 3D-CAD och framtagning av tillverkningsunderlag
Konstruktionsberäkningar och strukturanalys med FEM-, MBS- och CAD-verktyg
Löpande kontakter och avstämningar med kunder
Medverkan i spaning mot ny teknik och utveckling av interna arbetsmetoder
Vi arbetar idag i projekt främst mot industrikunder och andra konsultbolag med teknikintensiva uppdrag inom infrastruktur, spårbunden trafik och kraftindustri.
Hos oss präglar kvalitet, innovation och laganda kulturen.
Teknikmöten och erfarenhetsutbyte är naturliga inslag vilket ger dig goda möjligheter att utvecklas även inom en rådgivande ingenjörsroll. Kvalifikationer
Du som söker skall besitta följande kvalifikationer och erfarenheten:
Högskole- eller civilingenjörsexamen med inriktning maskinteknik eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet som konstruktör. Gärna inom infrastruktur, järnväg eller kraftindustri
Dokumenterad praktisk erfarenhet av beräkning i Ansys eller motsvarande system
Mycket goda kunskaper i 3D-CAD och ritningsframtagning
Flytande svenska och engelska, både skriftligt och muntligt i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet från konsultbranschen
B-körkort Dina personliga egenskaper
Vi söker en tydlig lagspelare med stark kommunikationsförmåga och genuint teknikintresse.
Som person ser vi att du är drivande, initiativrik och ser möjligheter till utveckling för både dig själv och teamet.
Din sociala kompetens gör att du snabbt skapar förtroende i både interna och externa kontakter.
Om Tikab
Tikab är ett teknikdrivet utvecklingsbolag med rötterna i mekanik och byggnation sedan 1977.
Vår vision: Att skapa en enklare och bättre tillvaro genom innovativ användning av teknik.
Oavsett komplexitet och utmaning sätter vi alltid kvalitet och kundnytta först.
Vi verkar med platt organisation, stark gemenskap och nära band till akademin.
Hos oss på Tikab tillämpar vi en flexibel hybridmodell där du har möjlighet att växla mellan kontors- och hemarbete utifrån arbetsuppgiftens behov.
Vi värdesätter engagemanget i teamet och att vi kan stötta varandra på ett hållbart och effektivt sätt, oavsett arbetsplats.
Var med och påverka framtiden med oss och ansök redan idag!
Hur ansöker man
I denna rekryteringsprocess samarbetar Tikab med HR-Byrån i Mälardalen AB. För att söka tjänsten så bifogar du CV och personligt brev i din ansökan.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare på HR-Byrån i Mälardalen AB Pernilla Aronsson på pernilla@hrbab.se
Välkommen in med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Byrån i Mälardalen AB
(org.nr 559031-6104), https://hrbab.se/lediga-tjanster?
170 73 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9930959