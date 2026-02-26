Senior Mechanical Design Engineer & Test till Real Heart in Västerås
We are Skills Mälardalen AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2026-02-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos We are Skills Mälardalen AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Senior Mechanical Desing Engineer och Test till Real Heart
Bli en del av något extraordinärt. Bli en del av Real Heart. Vårt team växer och vi söker nu en engagerad kollega som vill jobba med oss. Här får du möjlighet att arbeta med avancerad teknik, från forskningsstadiet till kommersialisering, i en innovativ och vänlig miljö.
Scandinavian Real Heart ligger i framkant inom medicinsk innovation och utvecklar den banbrytande Realheart® TAH, ett totalt artificiellt hjärta som är utformat för att ersätta det naturliga hjärtat och rädda livet på patienter som lider av hjärtsvikt. Vår patenterade produkt är essensen av svensk innovation, stödd av avancerad forskning och utvecklad i samarbete med världsledande hjärtkirurger, forskare och ingenjörer. Vårt huvudkontor ligger i centrala Västerås.
Varför välja oss?
Bli en del av ett litet, dynamiskt och passionerat team där du arbetar med en unik produkt som har potential att rädda liv. Vi erbjuder en flexibel, innovativ och tekniskt avancerad arbetsmiljö, tillsammans med en gemensam drivkraft att göra verklig skillnad inom hjärtteknologi.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som senior konstruktör kommer du att samarbeta med befintliga konstruktionsingenjörer för att kvalitetssäkra CAD-resultat och ta fram innovativa lösningar på tekniska problem. En viktig del av rollen är att bidra till industrialiseringen av våra produkter ur ett konstruktionsperspektiv. Du kommer även att analysera systemprestanda och utföra praktiska tester.
Mekanisk konstruktion och utveckling: Ta fram innovativa konstruktioner i SolidWorks för att lösa tekniska utmaningar.
Design, prototyp och iteration: Utveckla delar, komponenter och sammanställningar för det artificiella hjärtsystemet.
Dokumentation: Säkerställa konstruktionsspecifikationer och hantera företagets CAD-filer.
Praktisk testning: Testa konstruktioner och prototypmontering i in vitro-laboratorium.
Leverantörsutvärdering: Identifiera och bedöma leverantörer samt hantera inköp.
Samarbete: Arbeta nära Mechanical Design Lead och rapportera till CTO, med hög grad av självständighet och ansvar.
Flexibilitet: Vara beredd att ta sig an uppgifter utanför den direkta rollen i ett mindre företag.
Kvalifikationer och erfarenhet
Examen inom maskinteknik eller biomedicinsk teknik (eller motsvarande) samt minst fem års industriell erfarenhet av SolidWorks.
Erfarenhet från reglerad verksamhet såsom medicinteknik, försvar, fordonsindustri eller liknande är meriterande.
Dokumenterad förmåga att arbeta i små, innovativa team.
Erfarenhet av samarbete med externa tillverkningspartners och förståelse för tillverkningsprocesser.
Erfarenhet av PDM-system och framtagning av produktionsritningar.
Mycket god skriftlig kommunikationsförmåga och analytisk problemlösningsförmåga.
Praktisk erfarenhet av prototyptillverkning och testning och uppbyggnad av testutrustning.
Meriterande är erfarenhet av pumpteknik, polymerdesign (t.ex. polyuretan) samt användning av Ansys för strukturell och termisk analys.
Vi erbjuder
En flexibel, innovativ och tekniskt avancerad arbetsmiljö.
Möjlighet att göra verklig skillnad inom hjärtteknologi.
En heltidstjänst med goda personalförmåner.
En global arbetsmiljö med högt kvalificerade kollegor och samarbetspartners.
Välkommen till teamet på Real Heart!
Vi ser fram emot din ansökan.
Vi samarbetar i denna rekrytering med Skills Rekrytering. Ansök via www.skillsrekrytering.se/lediga-jobb
senast den 5/3. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid frågor, kontakta Annika Frii på 070-335 52 90 hos Skills Rekrytering. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare We are Skills Mälardalen AB
(org.nr 559129-5752) Arbetsplats
Skills Rekrytering Jobbnummer
9765181