Senior mätningstekniker / Mätningsingenjör Umeå alt Skellefteå
Mitta AB / Lantmätarjobb / Umeå Visa alla lantmätarjobb i Umeå
2025-08-18
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mitta AB i Umeå
, Skellefteå
, Luleå
, Sundsvall
, Östersund
eller i hela Sverige
Noggrann och exakt position är idag viktigt i de flesta byggprojekt, oavsett vad som byggs eller projekteras. Eftersom vi behärskar flera olika former av utrustning och programvaror har vi möjlighet att vara flexibla och anpassa oss efter våra kunders önskemål.Som mätningstekniker/mätningsingenjör hos oss har du stora möjligheter att få vara med i spännande projekt, utvecklas och ta mer ansvar i din yrkesroll.
Vi söker dig som har en utbildning med inriktning mot affärsområdet geodetisk mätteknik samt några års erfarenhet i yrket. Du har bred erfarenhet inom yrket och behärskar allt ifrån mätning i fält till mängdning, maskinstyrning, modeller och diverse mäthandlingar.
B-körkort är ett krav och det svenska språket skall du behärska flytande i tal och skrift då vi håller kommunikationskunskapen högt i våra uppdrag där såväl rapporter som avtal och ändringar kräver detta.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Som mätningstekniker/mätningsingenjör kommer du att driva och delta i projekt med mätning som huvudsaklig sysselsättning. Du utför samtliga konventionella mätningsuppdrag i fält som inmätning och utsättning inom bygg, anläggning, väg och industri samt mängdreglering och underlag för relationshandlingar. Du sammanställer och levererar data och redovisningar till kund, samt följer upp.
Vi erbjuder dig:
Det vi erbjuder dig är en spännande arbetsplats med eget ansvar och personlig utveckling bland annat genom vår Mitta akademi. Del i ett team med härliga kollegor som du jobbar tätt tillsammans med och en arbetsplats där alla medarbetare har ett lika värde och där vi bemöter varandra, våra kunder och samarbetspartners med professionalism, kompetens och engagemang och respekt. Vi tillämpar individuell lönesättning.
För att lyckas i rollen:
Du behöver gilla att ta ansvar, vara strukturerad och arbeta på ett organiserat sätt. Du har lätt för att planera om och ser möjligheter i förändringar. Vidare är du utåtriktad, skapar kontakter och arbetar bra med andra människor. Du drivs av en vilja att förbättra både för den egna verksamheten, dig själv och för kunden. Du tycker om att skapa värde för våra kunder i allt du gör.
Som person är du en naturlig relationsskapare med stort driv, arbetar självgående och tar för dig i arbetsrelaterade göromål.Om företaget
På Mitta AB brinner vi för att lösa uppgifter och vi är måna om våra anställdas utveckling, både på ett personligt och kompetensmässigt plan. Med stora resurser och hängivenhet är vi företaget som kan lova både våra anställda och kunder en relation som bygger på professionalitet, trygghet och kompetens. Mitta AB är ett kraftigt expanderande företag med en trygg och spännande framtid framför sig. Vi tillhandahåller kvalitativa tjänster inom samhällsbyggnad på ett hållbart sätt, genom ett brett utbud inom geoteknik, laboratorium, mätning, vatten och miljö. Vi sysselsätter över 400 specialister på över 30 orter runt om i Sverige och Finland och fortsätter stadigt att växa.
Placering:
Du utgår från kontoret i Umeå med placering i projekt i Umeå med omnejd. Alternativt utgår du från Skellefteå med arbetsområde norra Västerbotten. Längre resor kan förekomma.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Låter det intressant är du välkommen att skicka in din ansökan senast 2025-09-15. Intervjuer kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Avdelningschef Mät, region Norr, Elinda Larsson, på tel. 073-097 47 92 eller Gruppchef Umeå, Pär Eriksson 073-041 31 23
Läs gärna mer om oss på www.mitta.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
. Friskvård Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mitta AB
(org.nr 556676-6647), https://www.mitta.fi/sv/hemsv/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9463580