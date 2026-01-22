Senior Materialingenjör till teknikbolag i Göteborg
Vi söker en materialingenjör som vill ta en central roll i utvecklingen av avancerade produkter. I rollen kombinerar du tekniskt djup inom material med praktiskt arbete i produktion och utvecklingsprojekt. Du får ansvar för materialval, testning och processutveckling - från idé till produktion och uppföljning. Välkommen in med din ansökan, vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en ledande aktör inom avancerad teknik och tillverkar komplexa produkter för användning i system med mycket höga krav på kvalitet, spårbarhet och säkerhet. Produkterna återfinns i en säkerhetsklassad bransch, vilket ställer stora krav på varje detalj i tillverkningsprocessen. Företaget arbetar enligt LEAN och satsar långsiktigt på att förbättra arbetsflöden och metoder. Här blir du en viktig del i ett internationellt och högteknologiskt sammanhang, där kvalitet är en självklar del av varje steg i produktionen.
Som materialingenjör ansvarar du för materialval, analys och optimering av tillverkningsprocesser. Du stödjer projekt och produktion med tekniska beslut, problemlösning och förbättringar, och fungerar som expert i tvärfunktionella team. Rollen omfattar även att dokumentera, följa upp och säkerställa att material och processer uppfyller relevanta standarder och kundkrav.
I vardagen innebär det att du leder materialrelaterade utredningar, analyserar testresultat, optimerar processer, stödjer produktionen vid avvikelser och deltar i utvecklingsprojekt. Du fungerar som kontaktperson för tekniska frågor och bidrar till kontinuerlig förbättring och kunskapsdelning inom teamet.
Du erbjuds
• En bred och ansvarsfull roll med tekniskt fokus på material och processer
• Nära samarbete med kollegor i projekt, produktion och R&D
• Påverkan i processförbättringar och materialval som stärker produktens prestanda
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för materialval, analys och kvalificering för produkter och processer
• Utveckla och optimera tillverkningsprocesser
• Genomföra materialtester, analysera resultat och dra slutsatser
• Stötta produktionen vid problem och driva förbättrings- och rotorsaksanalyser
• Dokumentera material- och processinformation och säkerställa spårbarhet
VI SÖKER DIG SOM
• Har en slutförd eftergymnasial utbildning inom materialvetenskap, kemi eller produktionsteknik
• Tidigare har arbetat i en liknande roll som gett dig djup kunskap om materialegenskaper, testmetoder och processer
• Har erfarenhet inom relevanta ECSS och IPC standarder, samt en förståelse för regelverken REACH och ROHS
• Är obehindrad i både svenska och engelska eftersom att båda språk används i det dagliga arbetet
• Tjänsten kräver inplacering i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap är ett krav
Det är meriterande om du har
• Kunskap om Design for Manufacturing, LEAN-principer, VSM och/eller 5S
• Intresse för att kombinera materialteknik med processutveckling och produktion
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Samarbetsinriktad
• Innovativ
• Ansvarstagande
